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Даша Малахова потролила Камалию в Каннах

23 мая 2023 20:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Малахова потролила Камалию в Каннах
Телеведущая Даша Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса и ведущая Даша Малахова иронично высказалась о выходе певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на красной дорожке в Каннах. Яркий образ певицы не остался незамеченным.

Об этом Малахова написала на своей странице в Instagram.

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Камалия недавно поделилась фото с Каннского фестивале. На снимке артистка позирует с супругом. Плечи певицы покрыты флагом Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Наконец-то мы спасены и наши стильные и умные коллеги из сферы кино приехали на фестиваль, чтобы достойно представить страну, показать самолет и напомнить всем об известной сцене из "Титаника". Я уверена, что они дали всем понять, что мы разбираемся в современном кино и искусстве вообще. Даже если в этот мир попадет метиорит, некоторые вещи – неизменны. Бабочка топ. И я люблю это. Вот люблю я этот идиотизм. Иду спать с улыбкой", — прокомментировала ведущая.

Камалия подогрела слухи о воссоединении с супругом после новости об их разводе. Муж сделал подарок певице - вечеринку по случаю ее дня рождения в Каннах. Позже пара появилась на красной дорожке международного кинофестиваля певица и миллиардер появились в одежде в цветах украинского флага. Захур был в костюме с бабочкой в желто-синих цветах, а Камалия позировала перед фотографами в патриотичном платье от бренда Adamaris.

Напомним, французкая супермодель Синди Бруна появилась на Каннском кинофестивале в шляпе от изветсного украинского дизайнера. Звезда эфектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.

Ранее украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выходом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.

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