Нова частина "Супермена" — тизер

DC показала перший трейлер "Супермена" — відео
Кіностудія DC представила перший трейлер повнометражного фільму "Супермен". Прем'єра супергеройської стрічки запланована на липень 2025 року.
Тизер було опубліковано на YouTube.
Тизер "Супермена"
На початку тизеру режисер Джеймс Ганн показує Людину зі сталі із закривавленим після аварійної посадки обличчям. Його рятує миле цуценя Крипто.
У фільмі знялися Девід Коренсвет у ролі Супермена/Кларка Кента, Рейчел Броснахан у ролі Лоїс Лейн та Ніколас Холт у ролі Лекса Лютера.
Тизер не розкриває сюжету фільму. Екшн, романтика та сцени порятунку світу відбуваються під знайому всім пісню з "Супермена" композитора Джона Вільямса.
У фільмі також з'являється кілька нових персонажів, серед яких дівчина-яструб Ізабела Мерсед, версія Зеленого Ліхтаря (Натан Філліон) та Містер Террік (Еді Гатеґі).
"Супермен" вийде на екрани в міжнародний прокат 9 липня 2025 року.
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