Нова частина "Супермена" — тизер

Кадри з фільму "Супермен". Фото: скриншот YouTube

Кіностудія DC представила перший трейлер повнометражного фільму "Супермен". Прем'єра супергеройської стрічки запланована на липень 2025 року.

Тизер було опубліковано на YouTube.

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Тизер "Супермена"

На початку тизеру режисер Джеймс Ганн показує Людину зі сталі із закривавленим після аварійної посадки обличчям. Його рятує миле цуценя Крипто.

У фільмі знялися Девід Коренсвет у ролі Супермена/Кларка Кента, Рейчел Броснахан у ролі Лоїс Лейн та Ніколас Холт у ролі Лекса Лютера.

Тизер не розкриває сюжету фільму. Екшн, романтика та сцени порятунку світу відбуваються під знайому всім пісню з "Супермена" композитора Джона Вільямса.

У фільмі також з'являється кілька нових персонажів, серед яких дівчина-яструб Ізабела Мерсед, версія Зеленого Ліхтаря (Натан Філліон) та Містер Террік (Еді Гатеґі).

"Супермен" вийде на екрани в міжнародний прокат 9 липня 2025 року.

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