Новая часть "Супермена" — тизер

DC показала первый трейлер "Супермена" — видео
Киностудия DC представила первый трейлер полнометражного фильма "Супермэн". Премьера супергеройской картины запланирована на июль 2025 года.
Тизер был опубликован на YouTube.
Тизер "Супермена"
В начале тизера режиссер Джеймс Ганн показывает Человека из стали с окровавленным после аварийной посадки лицом. Его спасает милый щенок Крипто.
В фильме снялись Дэвид Коренсвет в роли Супермена/Кларка Кента, Рэйчел Броснахан в роли Лоис Лейн и Николас Холт в роли Лекса Лютера.
Тизер не раскрывает сюжет фильма. Экшн, романтика и сцены спасения мира проходят под знакомую всем песню из "Супермена" композитора Джона Уильямса.
В фильме также появляется несколько новых персонажей, среди которых девушка-ястреб Изабелла Мерсед, версия Зеленого Фонаря (Натан Филлион) и Мистер Террик (Эдди Гатеги).
"Супермэн" выйдет на экраны в международный прокат 9 июля 2025 года.
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