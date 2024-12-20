Новая часть "Супермена" — тизер

Фото из фильма "Супермен". Фото: скриншот YouTube

Киностудия DC представила первый трейлер полнометражного фильма "Супермэн". Премьера супергеройской картины запланирована на июль 2025 года.

Тизер был опубликован на YouTube.

Читайте также:

Тизер "Супермена"

В начале тизера режиссер Джеймс Ганн показывает Человека из стали с окровавленным после аварийной посадки лицом. Его спасает милый щенок Крипто.

В фильме снялись Дэвид Коренсвет в роли Супермена/Кларка Кента, Рэйчел Броснахан в роли Лоис Лейн и Николас Холт в роли Лекса Лютера.

Тизер не раскрывает сюжет фильма. Экшн, романтика и сцены спасения мира проходят под знакомую всем песню из "Супермена" композитора Джона Уильямса.

В фильме также появляется несколько новых персонажей, среди которых девушка-ястреб Изабелла Мерсед, версия Зеленого Фонаря (Натан Филлион) и Мистер Террик (Эдди Гатеги).

"Супермэн" выйдет на экраны в международный прокат 9 июля 2025 года.

Напомним, мы писали, какие кинопремьеры можно посетить на этой неделе в кино. Также мы рассказывали о пятерке лучших документальных фильмов, которые вышли в этом году.