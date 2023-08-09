"Где хочу, там и голю": Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

На днях ведущий Владимир Остапчук во время шоу попал в скандал с оскорбительными высказываниями в адрес женщин. Украинки, среди которых Маша Ефросинина, гневно отреагировали на слова шоумена.

Ефросинина выложила откровенное фото и сделала смелый пост в социальной сети.

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Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10

После выпуска своего шоу, где Владимир Остапчук с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше высказывались относительно своих предпочтений по поводы женской красоты, все больше украинок не согласны с мнением шоуменов. Теперь о своей позиции заговорила Маша Ефросинина.

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Где хочу, там и брею себя...а не потому, что должна это для кого-то делать. Как хочу, так и стригусь...а не потому, что должна подходить под чей-то типаж. Какое настроение, так и одеваюсь...а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременную...а не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременную...Как хочу, так и выгляжу...а не так, как должна выглядеть по чьему-то мнению...Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать на то, что что-то у нас не так. Поэтому, уважаемые советники, как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметры, и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги. Ибо "должна быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это Я САМА", — подытожила Ефросинина.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки с растительностью на теле не могут быть привлекательными.

Напомним, Дантес поддержал украинок после скандала с Остапчуком.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.