Просто гидко: Остапчук та Позитив нарвалися на хейт через сексистські висловлювання

Телеведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше. Фото: скриншот youtube.com/@vova_ostapchuk

Днями ведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше нарвалися на хейт через свої висловлювання на адресу жінок. Фанати негативно відреагували на ці слова.

Відео з'явилося на YouTube-каналі Остапчука.

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Естетичне питання

Зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними. Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Зокрема, чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі.

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди... Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно та красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", — заявив Остапчук.

Богдан Буше додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10". Водночас Позитив пожартував, що таким чином "усім буде тепло".

Глядачі розкритикували зірок за їхні слова:

"Дівчата, які захищають нашу країну, які сидять під постійними обстрілами, рятують життя інших помитись не мають де і часу, а ви кажете, що вона не 10 з 10, та вони 100 з 10 на відміну від вас вибритих, які замість того, щоб захищати країну і жінок, сидите і як кури кудкудакаєте. Просто гидко. Зрозуміло, чому біля таких жінки не затримуються..."

"Її тіло — її діло. Кожна жінка повинна обирати свій комфорт, без стереотипів. Бритись це ок, НЕ голитись – теж ок"

"Не ок трьом публічним чоловікам у зневажливому тоні навʼязувати, нормалізувати та насміхатися з якоїсь вигаданої неповноцінності жінок, через відсутність волосся. Неповага через зовнішність — не ок! Мізогінія — не ок! Особливо у час, коли жінки втрачають кінцівки, зір, слух-життя!"

На пост організації Gender Zed в інстаграмі відреагувала дружина Остапчука та продюсерка цього шоу Катерина Полтавська.

"Хтось з хлопців хіба сказав, що всі жінки мають голитися? Вони говорили про свої вподобання й про те, які жінки подобаються їм… Зараз це виглядає навпаки як булінг чоловіків за їх уподобання. Голитися чи ні — жінки мають вирішувати, опираючись на свою думку, а не незнайомих чоловіків. Це шоу не є експертним. Ніхто не заявляє, що думка ведучого чи гостей — остання інстанція. Це розважальне шоу, в якому ведучий і гості кажуть свої думки", — прокоментувала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука стала на його захист. Скриншот: instagram.com/gender.zed/

Також вона також зазначила, що знає, що мав на увазі її чоловік:

"Вова сказав, що для нього не ок, а не що всі жінки мають голитися". Це дуже дивно, що люди вже не мають право на власну думку. Якщо вони скажуть, що люблять м’ясо й їх жінки мають його любити, то образять цим всіх веганів?" — обурилася Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно разгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла.