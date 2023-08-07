Просто гидко: Остапчук та Позитив нарвалися на хейт через сексистські висловлювання
Днями ведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше нарвалися на хейт через свої висловлювання на адресу жінок. Фанати негативно відреагували на ці слова.
Відео з'явилося на YouTube-каналі Остапчука.
Естетичне питання
Зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними. Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Зокрема, чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі.
"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди... Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно та красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", — заявив Остапчук.
Богдан Буше додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10". Водночас Позитив пожартував, що таким чином "усім буде тепло".
Глядачі розкритикували зірок за їхні слова:
- "Дівчата, які захищають нашу країну, які сидять під постійними обстрілами, рятують життя інших помитись не мають де і часу, а ви кажете, що вона не 10 з 10, та вони 100 з 10 на відміну від вас вибритих, які замість того, щоб захищати країну і жінок, сидите і як кури кудкудакаєте. Просто гидко. Зрозуміло, чому біля таких жінки не затримуються..."
- "Її тіло — її діло. Кожна жінка повинна обирати свій комфорт, без стереотипів. Бритись це ок, НЕ голитись – теж ок"
- "Не ок трьом публічним чоловікам у зневажливому тоні навʼязувати, нормалізувати та насміхатися з якоїсь вигаданої неповноцінності жінок, через відсутність волосся. Неповага через зовнішність — не ок! Мізогінія — не ок! Особливо у час, коли жінки втрачають кінцівки, зір, слух-життя!"
На пост організації Gender Zed в інстаграмі відреагувала дружина Остапчука та продюсерка цього шоу Катерина Полтавська.
"Хтось з хлопців хіба сказав, що всі жінки мають голитися? Вони говорили про свої вподобання й про те, які жінки подобаються їм… Зараз це виглядає навпаки як булінг чоловіків за їх уподобання. Голитися чи ні — жінки мають вирішувати, опираючись на свою думку, а не незнайомих чоловіків. Це шоу не є експертним. Ніхто не заявляє, що думка ведучого чи гостей — остання інстанція. Це розважальне шоу, в якому ведучий і гості кажуть свої думки", — прокоментувала Катерина.
Також вона також зазначила, що знає, що мав на увазі її чоловік:
"Вова сказав, що для нього не ок, а не що всі жінки мають голитися". Це дуже дивно, що люди вже не мають право на власну думку. Якщо вони скажуть, що люблять м’ясо й їх жінки мають його любити, то образять цим всіх веганів?" — обурилася Полтавська.
Нагадаємо, нещодавно разгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.
Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла.