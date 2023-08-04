Дебют Wellboy, мультяшні Черепашки-ніндзя та бойовик зі Стейтемом: кінопрем'єри тижня

Акторка Ірма Вітовська в фільмі "Королі репу". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат виходять чотири нові фільмів. Серед них, зокрема, українська музична драма "Королі репу" з Wellboy в головній ролі та американський трилер "Поки смерть не розлучить нас".

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

Читайте також:

Королі репу (Україна)

Прем’єра стрічки відбулась ще на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року. За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради цього він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, за виживання.

У фільмі в абсолютно несподіваному амплуа з’явилась зірка українського кіно та театру Ірма Вітовська. Головні ролі у стрічці виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як та інші. Композитором та саундпродюсером фільму виступив Cepasa (Павло Ленченко).

Мег 2: Западина (США)

Фантастичний бойовик та фільм жахів є продовженням стрічки, що вийшла на екрани 2018 року. Джейсон Стейтем повернувся до виконання своєї ролі. У основі сюжету — роман Стіва Альтена, написаний 1999-го. Зйомки відбувались неподалік Лондона та на азійському узбережжі океану.

Головний герой колись починав з того, що працював водолазом-рятувальником, а нині очолює велику дослідницьку місію. Разом з колегами він занурюється на саме дно, аби дізнатися більше про найглибші западини на океанічному дні. Під час чергової місії Тейлор втрачає контроль над подіями. Його команда стикається з наслідками некерованого видобування корисних копалин.

Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів (США)

Це нова історія про антропоморфних черепах, які борються зі злочинністю Нью-Йорка. Вперше персонажі з’явились на сторінках коміксів 1984 року.. Шалена популярність героїв надихнула творців на серію коміксів, які виходили до 2014-го.

Ідейним натхненником та сценаристом нового фільму став Сет Роген. Для озвучування головних героїв він запросив підлітків. Хлопці записували свої голоси одночасно, разом знаходячись в одному студійному приміщенні, а не по одному без взаємодії між собою, як це відбувається у більшості проєктів.

Поки смерть не розлучить нас (США)

Трилер зняв американський режисер Тімоті Вудворд-молодший і для виконання головної ролі запросив акторку українського походження Наталію Берн. У 13 років вона переїхала з Києва до Лондона та вступила до Королівської балетної школи.

За сюжетом, наречена зустріла свого обранця на роботі. За лічені хвилини до церемонії дівчина передумала. Наречений у розпачі. Аби вмовити кохану все ж таки вийти за нього йому потрібен час. Він просить своїх друзів поїхати до неї додому та притримати дівчину поки він не приїде. Тобто не дати їй втекти. Є один нюанс — всі вони працюють найманими вбивцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, чи змогли кіноновинки обігнати "Барбі" та "Оппенгеймер" в північноамериканському прокаті.