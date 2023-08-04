Дебют Wellboy, мультяшні Черепашки-ніндзя та бойовик зі Стейтемом: кінопрем'єри тижня
Цього тижня в український кінопрокат виходять чотири нові фільмів. Серед них, зокрема, українська музична драма "Королі репу" з Wellboy в головній ролі та американський трилер "Поки смерть не розлучить нас".
Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.
Королі репу (Україна)
Прем’єра стрічки відбулась ще на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року. За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради цього він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, за виживання.
У фільмі в абсолютно несподіваному амплуа з’явилась зірка українського кіно та театру Ірма Вітовська. Головні ролі у стрічці виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як та інші. Композитором та саундпродюсером фільму виступив Cepasa (Павло Ленченко).
Мег 2: Западина (США)
Фантастичний бойовик та фільм жахів є продовженням стрічки, що вийшла на екрани 2018 року. Джейсон Стейтем повернувся до виконання своєї ролі. У основі сюжету — роман Стіва Альтена, написаний 1999-го. Зйомки відбувались неподалік Лондона та на азійському узбережжі океану.
Головний герой колись починав з того, що працював водолазом-рятувальником, а нині очолює велику дослідницьку місію. Разом з колегами він занурюється на саме дно, аби дізнатися більше про найглибші западини на океанічному дні. Під час чергової місії Тейлор втрачає контроль над подіями. Його команда стикається з наслідками некерованого видобування корисних копалин.
Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів (США)
Це нова історія про антропоморфних черепах, які борються зі злочинністю Нью-Йорка. Вперше персонажі з’явились на сторінках коміксів 1984 року.. Шалена популярність героїв надихнула творців на серію коміксів, які виходили до 2014-го.
Ідейним натхненником та сценаристом нового фільму став Сет Роген. Для озвучування головних героїв він запросив підлітків. Хлопці записували свої голоси одночасно, разом знаходячись в одному студійному приміщенні, а не по одному без взаємодії між собою, як це відбувається у більшості проєктів.
Поки смерть не розлучить нас (США)
Трилер зняв американський режисер Тімоті Вудворд-молодший і для виконання головної ролі запросив акторку українського походження Наталію Берн. У 13 років вона переїхала з Києва до Лондона та вступила до Королівської балетної школи.
За сюжетом, наречена зустріла свого обранця на роботі. За лічені хвилини до церемонії дівчина передумала. Наречений у розпачі. Аби вмовити кохану все ж таки вийти за нього йому потрібен час. Він просить своїх друзів поїхати до неї додому та притримати дівчину поки він не приїде. Тобто не дати їй втекти. Є один нюанс — всі вони працюють найманими вбивцями.
Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, чи змогли кіноновинки обігнати "Барбі" та "Оппенгеймер" в північноамериканському прокаті.