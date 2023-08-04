Дебют Wellboy, мультяшные Черепашки-ниндзя и боевик со Стейтемом: кинопремьеры недели

Актриса Ирма Витовская в фильме "Короли рэпа". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят четыре новых фильма. Среди них, в частности, украинская музыкальная драма "Короли рэпа" с Wellboy в главной роли и американский триллер "Пока смерть не разлучит нас".

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Короли рэпа (Украина)

Премьера фильма состоялась еще на Одесском международном кинофестивале в 2021 году. По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради этого он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждет борьба за успех, борьба за любовь, за выживание.

В фильме в совершенно неожиданном амплуа появилась звезда украинского кино и театра Ирма Витовская. Главные роли в ленте исполнили Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и другие. Композитором и саундпродюсером фильма выступил Cepasa (Павел Ленченко).

Мег 2: Впадина (США)

Фантастический боевик и фильм ужасов — продолжение ленты, вышедшей на экраны в 2018 году. Джейсон Стейтем вернулся к исполнению своей роли. В основе сюжета — роман Стива Альтена, написанный в 1999-м. Съемки проходили недалеко от Лондона и на азиатском побережье океана.

Главный герой когда-то начинал с того, что работал водолазом-спасателем, а ныне возглавляет обширную исследовательскую миссию. Вместе с коллегами он погружается на самое дно, чтобы узнать больше о самых глубоких впадинах на океаническом дне. В ходе очередной миссии Тейлор теряет контроль над событиями. Его команда сталкивается с последствиями неуправляемой добычи полезных ископаемых.

Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов (США)

Это новая история об антропоморфных черепах, борющихся с преступностью Нью-Йорка. Впервые персонажи появились на страницах комиксов в 1984 году. Безумная популярность героев вдохновила создателей на серию комиксов, выходивших до 2014-го.

Идейным вдохновителем и сценаристом нового фильма стал Сет Роген. Для озвучивания главных героев он пригласил подростков. Ребята записывали свои голоса одновременно, находясь вместе в одном студийном помещении, а не по одному без взаимодействия между собой, как это происходит в большинстве проектов.

Пока смерть не разлучит нас (США)

Триллер снял американский режиссер Тимоти Вудворд-младший и для исполнения главной роли пригласил актрису украинского происхождения Наталию Берн. В 13 лет она переехала из Киева в Лондон и поступила в Королевскую балетную школу.

По сюжету невеста встретила своего избранника на работе. За считанные минуты до церемонии девушка передумала. Жених в отчаянии. Чтобы уговорить любимую все же выйти за него, ему нужно время. Он просит своих друзей поехать к ней домой и придержать девушку, пока он не приедет. То есть не дать ей убежать. Есть один нюанс — все они работают наемными убийцами.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, смогли киноновинки обогнать "Барби" и "Оппенгеймер" в североамериканском прокате.