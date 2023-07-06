Нова "Місія неможлива" з Томом Крузом, жахи "Астрал" та ще шість кіноновинок тижня

Кадр з фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат виходять одразу вісім нових фільмів. Серед них, зокрема, сьома частина франшизи "Місія неможлива" з Томом Крузом в головній ролі та канадсько-американський фільм жахів "Астрал: Червоні двері".

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Місія неможлива: Розплата. Частина перша (США)

Пригодницький бойовик виходить на екрани через 27 років після прем’єри першого фільму. Незмінним виконавцем головної ролі увесь цей час залишається Том Круз. Він є і продюсером проєкту. Автором сценарію та режисером нової частини пригод агента Ітона Ганта став Крістофер МакКуоррі. Раніше він працював над створенням двох частин цієї серії — "Нація ізгоїв" та "Фолаут".

Значна частина знімального процесу мала проходити у Венеції та Римі (Італія) впродовж трьох тижнів на початку весни 2020 року. Через пандемію COVID-19 зйомки були призупинені. Зрештою знімали у Великій Британії, а згодом у Норвегії.

Бюджет фільму становив 290 млн доларів. На літо 2024 року заплановано вихід завершального восьмого фільму франшизи.

Астрал: Червоні двері (Канада, США)

Це пряме продовження другої частини франшизи, яка вийшла на екрани 2013 року. Направляв фільм виконавець однієї з головних ролей Патрік Вілсон. Для нього це дебютна робота на режисерській посаді. Сценаристом вперше за роки існування "Астралів" не був одноосібно Лі Уоннелл. Цього разу він писав у співавторстві зі Скоттом Тімсом. До своїх ролей повернулися актори, задіяні у перших двох фільмах.

Заручник часу (США)

Трилер з Мелом Ґібсоном у головній ролі зняв Майкл Обловіц, який не лише зрежисував стрічку, а й взяв участь у написанні сценарію. За сюжетом, детектив Кевін Хікі знає, що невдовзі помре від раку. Бажання подбати про родину після своєї смерті сприяє появі задуму, який може бути трактований дуже по-різному. Кевін хоче організувати власне вбивство.

Check-in у халепу (США)

За сюжетом комедійного фільму Одрі та Лоло нерозлучні з дитинства. Подруги живуть в Америці, є азійками за походженням, однак ніколи не були на своїй історичній батьківщині. Коли Одрі була немовлям, її вдочерило подружжя американців.

Ставши дорослою, вона нарешті може здійснити свою давню мрію — відвідати Китай та спробувати знайти свою біологічну матір. У далеку подорож вирушають великою компанією.

Найкращий бос (Іспанія)

Комедійну драму з Хав'єром Бардемом у головній ролі знімали у Мадриді та на його околицях. Режисером та автором сценарію став Фернандо Леон Де Араноа.

За сюжетом сімейний бізнес з виробництва терезів очолює Хуліо Бланко. Наближається час підбивання підсумків конкурсу на найкраще підприємство року. Є всі шанси, що нагороду здобуде саме Бланко. Останній етап цих змагань — приїзд на виробництво комісії для перевірки. Саме в цей момент все навколо виходить з-під контролю.

Якби вона знала (Нідерланди)

Комедійна мелодрама знята за романом письменниці Шанталь ван Гастел. Стрічка є третьою екранізацією її романів після фільмів, що вийшли у прокат у 2018 та 2021 роках.

Натхненна та оптимістична Мія (Зігрід тен Напель) звикла діяти, дослухаючись до своєї інтуїції. У своїх снах Мія ясно бачить щасливе майбутнє і прагне до нього. Колись, ще підлітком, вона підробляла у квітковій крамничці. Нині, стикнувшись із деякими проблемами у житті, вона хотіла б повернутися у ті безтурботні часи. Така нагода випадає.

Котяче життя (Франція, Швейцарія)

В основі сюжету — роман Моріса Женевуа, написаний ним 1931 року. Спеціально до виходу фільму на екрани твір перевидали. Основні зйомки проходили у Парижі, Нансі та гірському масиві Вогези, де й розгортаються події відповідно до сюжету.

Більшість екранного часу займають тварини. З акторами-тваринами займалась дресирувальниця, яка має досвід аналогічної роботи у більш ніж 150 фільмах.

Троє розбійників і лев (Норвегія)

Сімейний мультфільм знято за книгою норвежського дитячого письменника і драматурга Торбьорна Еґнера. Він сам створював ілюстрації до своїх книг. Загалом у його доробку 46 творів, написаних з 1940 по 1987 рік. Серед усіх робіт Еґнера ця є однією з найпопулярніших.

Невеличке та затишне містечко потерпає від діяльності трьох друзяк — Каспера, Джаспера та Джонатана. Вони грабіжники і не дають спокій городянам бодай на день. Вдома на них чекає лев, який живе разом із ними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що касові збори нового фільму про Індіану Джонса не виправдали очікувань продюсерів. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня.