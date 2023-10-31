Демі Мур приголомшила ідеальною фігурою під водоспадом

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

60-річна акторка Демі Мур відпочила в горах. Зірка продемонструвала свій прес у крихітному чорному бікіні, позуючи під водоспадом.

Світлини опублікувала у своєму Instagram.

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Дворазова номінантка на "Золотий глобус" була у подорожі з друзями.

"Ще у вересні я мала можливість подорожувати Гранд-Каньйоном на річці Колорадо разом із багатьма прекрасними душами. Стоячи на березі річки Колорадо, коли ми всі насолоджувалися її пишністю та красою, я нагадала про нагальну потребу зберегти та захистити цей життєво важливий куточок", — сказала актриса "Привида" своїм 4,8 мільйонам підписників в Instagram.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур з друзями. Фото: instagram.com/demimoore/

"Будьмо тією зміною, яку ми хочемо бачити!" — підбадьорила своїх підписників акторка.

Під її постом шанувальники хвалили Мур за те, що вона має такий чудовий вигляд.

"У чому твій секрет залишатися такою молодою і красивою?" — запитав один з них.

Демі вже багато років вдається зберігати струнку фігуру. Вона поєднує спорт і здорове харчування, але раніше була одержима фізичними вправами. У своїх мемуарах Inside Out вона сказала, що відчувала, що "не могла припинити тренуватися" протягом дев’яностих.

Зараз 60-річна зірка дотримується суворої веганської дієти і вживає лише сиру рослинну їжу.

Нагадаємо, Демі Мур у бікіні приголомшила результатом від занять йогою та терапії п'явками.

Раніше новоспечена бабуся Демі Мур "засвітила" фігуру у бікіні.