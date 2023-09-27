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Демі Мур у прозорій сукні оконфузилась під час Тижня моди у Парижі

27 вересня 2023 21:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Демі Мур у прозорій сукні оконфузилась під час Тижня моди у Парижі
Акторка Демі Мур. Фото: SplashNews
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після виходу з модного показу жіночого одягу Saint Laurent весна/літо 2024 під час Паризького тижня моди з Демі Мур сталася неочікувана прикрість. Зірку підвела вечірня сукня.

Про це пише Daily Mail.

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Демі Мур підвела сукня

60-річна актриса виглядала чарівно в прозорій чорній сукні. Вона щасливо позувала фотографам, коли випадково показала свій бюст крізь прозоре вбрання. Зірку, схоже, не збентежило це, тому що вона продовжувала посміхатися та позувати перед камерами.

 

Акторка Демі Мур. Фото: SplashNews

Доповнила свій яскравий образ того вечора красуня шикарними туфлями на шпильці та великими сонцезахисними окулярами.

Демі вже багато років вдається зберігати струнку фігуру. Вона поєднує спорт та здорове харчування, але раніше була одержима фізичними вправами. У своїх мемуарах Inside Out вона сказала, що відчувала, що "не могла припинити тренуватися" протягом дев’яностих.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Божевільне захоплення почалося в 1992 році, коли вона зіграла з Томом Крузом та Джеком Ніколсоном у військовій драмі. Демі хотіла виглядати якнайкраще в уніформі, яку їй запропонували одягнути.

"Була одержима тренуваннями, вони поглинали мене протягом наступних п’яти років. Я ніколи не могла здатися", — пригадала акторка.

До час зйомок фільму вона народила доньку Скаут і, оскільки хотіла швидко схуднути, пішла в спортзал.

Зараз 60-річна зірка дотримується суворої веганської дієти і їсть лише сиру рослинну їжу.

Нагадаємо, модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.

Раніше Карла Бруні у компанії супермоделей 1990-х років знялась у спокусливих образах для Vanity Fair.

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