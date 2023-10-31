Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Деми Мур ошеломила идеальной фигурой под водопадом arrow

Деми Мур ошеломила идеальной фигурой под водопадом

31 октября 2023 12:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Деми Мур ошеломила идеальной фигурой под водопадом
Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

60-летняя актриса Деми Мур отдохнула в горах. Звезда продемонстрировала свой пресс в крошечном черном бикини, позируя под водопадом.

Фотографии опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Каникулы Деми Мур

Двухразовая номинантка на "Золотой глобус" была в путешествии с друзьями.

"Еще в сентябре я имела возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все наслаждались ее великолепием и красотой, я напомнила о необходимости сохранить и защитить этот жизненно важный уголок", — сказала актриса "Призрака" своим 4,8 миллионам подписчиков в Instagram.

 

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

 

Актриса Деми Мур с друзьями. Фото: instagram.com/demimoore/
Актриса Деми Мур с друзьями. Фото: instagram.com/demimoore/

"Будем теми переменами, которые мы хотим видеть!" — подбодрила своих подписчиков актриса.

Под ее постом поклонники хвалили Мур за то, что она выглядит так замечательно.

"В чем твой секрет оставаться такой молодой и красивой?" — спросил один из них.

Деми уже много лет удается сохранять стройную фигуру. Она сочетает спорт и здоровое питание, но раньше была одержима физическими упражнениями. В своих мемуарах Inside Out она сказала, что чувствовала, что "не могла прекратить тренироваться" в течение девяностых.

Сейчас 60-летняя звезда соблюдает строгую веганскую диету и ест только сырую растительную пищу.

Напомним, Деми Мур в бикини ошеломила результатом от занятий йогой и терапии пиявками.

Ранее новоиспеченная бабушка Деми Мур "засветила" фигуру в бикини.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме