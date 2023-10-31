Деми Мур ошеломила идеальной фигурой под водопадом

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

60-летняя актриса Деми Мур отдохнула в горах. Звезда продемонстрировала свой пресс в крошечном черном бикини, позируя под водопадом.

Фотографии опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Каникулы Деми Мур

Двухразовая номинантка на "Золотой глобус" была в путешествии с друзьями.

"Еще в сентябре я имела возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все наслаждались ее великолепием и красотой, я напомнила о необходимости сохранить и защитить этот жизненно важный уголок", — сказала актриса "Призрака" своим 4,8 миллионам подписчиков в Instagram.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актриса Деми Мур с друзьями. Фото: instagram.com/demimoore/

"Будем теми переменами, которые мы хотим видеть!" — подбодрила своих подписчиков актриса.

Под ее постом поклонники хвалили Мур за то, что она выглядит так замечательно.

"В чем твой секрет оставаться такой молодой и красивой?" — спросил один из них.

Деми уже много лет удается сохранять стройную фигуру. Она сочетает спорт и здоровое питание, но раньше была одержима физическими упражнениями. В своих мемуарах Inside Out она сказала, что чувствовала, что "не могла прекратить тренироваться" в течение девяностых.

Сейчас 60-летняя звезда соблюдает строгую веганскую диету и ест только сырую растительную пищу.

Напомним, Деми Мур в бикини ошеломила результатом от занятий йогой и терапии пиявками.

Ранее новоиспеченная бабушка Деми Мур "засветила" фигуру в бикини.