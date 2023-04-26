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Деми Мур и Брюс Уиллис впервые стали бабушкой и дедушкой: кто родился у их дочери

26 апреля 2023 08:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Деми Мур и Брюс Уиллис впервые стали бабушкой и дедушкой: кто родился у их дочери
Американские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая голливудская парочка, а ныне хорошие друзья, американские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур впервые стали дедушкой и бабушкой в свои 68 и 60 лет соответственно.

Об этом в своем Instagram сообщила их старшая дочь Румер.

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Подробности

34-летняя Румер стала матерью девочки, которая получила имя Луэтта Айсли Томас Уиллис. Звездная дочь рожала дома 18 апреля, но сообщила и опубликовала фото только сейчас.

Отец внучки Деми Мур и Брюса Уиллиса, участник группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас, накануне родов в шутку заявил: "Слушай, я хотел бы, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью".

Но его желание не исполнилось. Теперь Брюс Уиллис будет встречать праздники в компании своих пятерых дочерей (три от брака с Деми Мур и две от второй жены Эммы) и внучки.

Отметим, что, несмотря на развод в 2000 году с Деми, Брюсу и актрисе удалось сохранить теплые отношения. Они дружат ради своих уже взрослых дочерей. Голливудские звезды часто публикуют фотографии и видео друг с другом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Напомним, ранее мы писали, как жена тяжелобольного Брюса Уиллиса встретила его 68-летие. Также мы рассказывали, что болезнь Брюса Уиллиса невероятно повысила статистику на одном из сайтов.

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