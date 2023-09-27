Деми Мур в прозрачном платье оконфузилась во время Недели моды в Париже

Актриса Деми Мур. Фото: SplashNews

После выхода с модного показа женской одежды Saint Laurent весна/лето 2024 во время Парижской недели моды с Деми Мур произошла неожиданная досадная истрия. Звезду подвело вечернее платье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Деми Мур подвело платье

60-летняя актриса выглядела неотразимо в прозрачном черном платье. Она счастливо позировала фотографам, когда случайно показала свой бюст сквозь прозрачный наряд. Звезду, похоже, это не смутило, потому что она продолжала улыбаться и позировать перед камерами.

Актриса Деми Мур. Фото: SplashNews

Дополнила свой яркий образ в тот вечер красавица шикарными туфлями на шпильке и большими солнцезащитными очками.

Деми уже много лет удается сохранять стройную фигуру. Она сочетает спорт и здоровое питание, но раньше была одержима физическими упражнениями. В своих мемуарах Inside Out она сказала, что чувствовала, что "не могла прекратить тренироваться" в течение девяностых.

Безумное увлечение началось в 1992 году, когда она сыграла с Томом Крузом и Джеком Николсоном в военной драме. Деми хотела выглядеть лучше в униформе, которую ей предложили надеть.

"Это положило начало одержимости тренировками, которая поглощала меня в течение следующих пяти лет. Я не сдавалась", — вспомнила актриса.

Перед съемками фильма она родила дочь Скаут и, поскольку хотела быстро похудеть, пошла в спортзал.

Сейчас 60-летняя звезда соблюдает строгую веганскую диету и ест только сырую растительную пищу.

Напомним, модель Наоми Кэмпбелл поразила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.

Ранее Карла Бруни в компании супермоделей 1990-х годов снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair.