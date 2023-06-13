Демі Мур зачарувала вишуканим образом на гламурній вечірці

Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Демі Мур залишила свою новонароджену онуку у США та вирушила до Європи. Зірка побувала на модному показі, де продемонструвала стильне вбрання.

Знімками акторка поділилася у своєму Instagram.

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Стильний вихід

У Стокгольмі відбувся показ колекції Max Mara Resort 2024. Захід проходив у міській ратуші, куди завітали багато зірок: Демі Мур, Емі Адамс, Нікі та Кеті Хілтон, Лілі Коллінз, Лілі Рейнхарт та багато інших.

Демі Мур з'явилась на публіці у білій довгій сукні з розпущеними волоссям.

Раніше акторка зізналася, що три шлюби призвели до чималих трансформації її особистості.

"Я змінювалася тому що хотіла бути такою, якою мене хотіли бачити інші", — пригадала акторка у своїх мемуарах.

За словами Мур, без любові до себе не можливо досягти гармонії і в інших сферах життя, особливо в стосунках.

Акторка має від шлюбу з Брюсом Віллісом трьох доньок: Таллулу, Румер та Скаут. Пара розлучилася у 2000 році.

До цього Мур була одружена зі співаком Фредді Муром. Шлюб тривав з 1981 по 1985 роки. Третім чоловіком знаменитості був актор Ештон Катчер, з яким вона розійшлася у 2013 році. Після цього у зірки "Привида" було кілька романів, а Ештон одружився з акторкою Мілою Куніс. Пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, дочка Демі Мур та Брюса Вілліса Таллула досі згадує стосунки своєї матері з її ексчоловіком Ештоном Катчером. Дівчина запевняє, що навіть сьогодні не до кінця розібралася зі своїми переживаннями.

Раніше дружина голлівудського актора Брюса Віллса, Емма Гемінг, показала архівні кадри з родиною. На фото та відео її щасливий чоловік, зірка фільму "Міцний горішок", весело проводить час у парку розваг.