Дружина Брюса Вілліса показала щасливого чоловіка у парку розваг

Брюс Вілліс та Еммі Гемінг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина голлівудського актора Брюса Віллса, Емма Гемінг, показала архівні кадри з родиною. На фото та відео її щасливий чоловік, зірка фільму "Міцний горішок" весело проводить час у парку розваг.

Фото Емма запостила на своїй сторінці у Instagram.

Читайте також:

Щаслива родина

На архівних кадрах подружжя разом із доньками веселиться, катаючись на гірках у Діснейленді. Емма не втрачає надії, що скоро родина зможе знову так весело проводити разом час.

"Закладаюсь, ця родина скоро повернеться за більшою порцією сміху. Дякую за ці спогади", — підписала відео Емма.

Донька Брюса Вілліса Талулла нещодавно поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що стала ще більше цінувати час проведений разом з татом.

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовано деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина, Демі Мур, переїхала до нього, щоб піклуватися.

Раніше донька пари Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Нагадаєм, дружина актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.