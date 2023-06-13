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Дэми Мур очаровала изысканным образом на гламурной вечеринке

13 июня 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Деми Мур очаровала изысканным образом на гламурной вечеринке
Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дэми Мур оставила свою новорожденную внучку в США и отправилась в Европу. Звезда побывала на модном показе, где продемонстрировала стильный наряд.

Снимками актриса поделилась в своем Instagram.

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Стильный выход

В Стокгольме состоялся показ коллекции Max Mara Resort 2024. Мероприятие проходило в городской ратуше, куда пришли многие звезды: Дэми Мур, Эми Адамс, Ники и Кэти Хилтон, Лили Коллинз, Лили Рейнхарт и многие другие.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Дэми Мур появилась на публике в белом длинном платье с распущенными волосами.

Ранее актриса призналась, что три брака привели к немалым трансформациям ее личности.

"Я менялась потому, что хотела быть такой, какой меня хотели видеть другие", — вспомнила актриса в своих мемуарах.

По словам Мур, без любви к себе невозможно достичь гармонии и в других областях жизни, особенно в отношениях.

У актрисы в браке с Брюсом Уиллисом родились три дочери: Таллула, Румер и Скаут. Пара развелась в 2000 году.

До этого Мур была замужем за певцом Фредди Муром. Брак продолжался с 1981 по 1985 годы. Третим мужем знаменитости был актер Эштон Катчер, с которым она разошлась в 2013 году. После этого у звезды "Призрака" было несколько романов, а Эштон женился на актрисе Миле Кунис. Пара воспитывает двоих детей.

Напомним, дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса Таллула до сих пор вспоминает отношения своей матери с ее экс-мужем Эштоном Катчером. Девушка уверяет, что даже сегодня не до конца разобралась со своими переживаниями.

Ранее супруга голливудского актера Брюса Уиллса, Эмма Хэмминг, показала архивные кадры с семьей. На фото и видео ее счастливый муж, звезда фильма "Крепкий орешек", весело проводит время в парке развлечений.

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