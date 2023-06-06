Донька Демі Мур розповіла про наслідки роману матері з Ештоном Катчером

Талула Вілліс. Фото: instagram.com/buuski/

Дочка Демі Мур та Брюса Вілліса Таллула досі згадує стосунки своєї матері з її ексчоловіком Ештоном Катчером. Дівчина запевняє, що навіть сьогодні не до кінця розібралася зі своїми переживаннями.

Про це пише Daily Mail.

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Було дуже важко

Таллула Вілліс взяла участь у реаліті-шоу "Зірки на Марсі". Його герої намагаються вижити за імітованих умов Червоної планети.

В інтерв'ю дочка акторів поділилася, як відреагувала на шлюб матері з актором Ештоном Катчером.

Талули розповіла, що відчувала популярність батьків із дитинства.

"У 2004 році моя мама почала зустрічатися з Ештоном. Це був момент, коли сталося дуже багато всього. Я занурилася в себе і це буквально випалювало мене зсередини. Це було дуже важко, і я все ще з цим працюю", — сказала дочка Брюса Вілліса.

Вона додала, що цей досвід допоміг їй полюбити свою сім'ю та себе.

Демі Мур та Ештон Катчер познайомилися у 2003 році. 2004 року одружилися, а 2011 року вони подали на розлучення.

Раніше дочка Брюса Вілліса Талулла поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що почала ще більше цінувати час, проведений разом із ним.

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар'єри через діагностовану деменцію. Сім'я актора його підтримала.

Раніше Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з тяжкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Нагадаємо, дружина актора Брюса Вілліса Емма Хемінг зізналася, що їх із актором дочка активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійного дослідження питання лікування хвороби.