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Демі Мур замилувала зимовими кадрами з підрослою онукою

30 грудня 2025 09:44
Марія Покровська - Редактор
Демі Мур показала свою підрослу онучку — фото, відео
Демі Мур з онучкою. Фото: instagram.com/demimoore
Марія Покровська - Редактор

Голлівудська акторка Демі Мур чудово справляється з роллю бабусі. Зірка показала шанувальниками, як проводить час зі своєю онучкою Луеттою Айслі.

Кадрами акторка поділилася в Instagram

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Знаменитість опублікувала щасливе фото та відео, на якому розважається серед снігових заметів із малечею.

62-річна Демі Мур у спортивному костюмі та теплому пуховику показала, як вчить маленьку Луетту Айслі ходити по снігу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Також зіркова бабуся з онучкою залюбки повалялися у снігу.

"Сніжні дні з Лу", — підписала кадри Мур.

Нагадаємо, Луетта Айслі народилася у квітні 2023 року. Її мама — старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса Румер. Донька колишнього зіркового подружжя народила дівчинку від музиканта Деріка Томаса, однак невдовзі після народження малюка пара розійшлася.

Раніше Анджеліна Джолі показалася з донькою на різдвяному шопінгу.

Також Тіна Кароль показала відпочинок у засніжених Карпатах.

діти Голлівуд Демі Мур закордонні зірки акторка

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