Демі Мур показала свою підрослу онучку — фото, відео

Демі Мур замилувала зимовими кадрами з підрослою онукою
Голлівудська акторка Демі Мур чудово справляється з роллю бабусі. Зірка показала шанувальниками, як проводить час зі своєю онучкою Луеттою Айслі.
Кадрами акторка поділилася в Instagram.
Демі Мур повеселилася з онучкою
Знаменитість опублікувала щасливе фото та відео, на якому розважається серед снігових заметів із малечею.
62-річна Демі Мур у спортивному костюмі та теплому пуховику показала, як вчить маленьку Луетту Айслі ходити по снігу.
Також зіркова бабуся з онучкою залюбки повалялися у снігу.
"Сніжні дні з Лу", — підписала кадри Мур.
Нагадаємо, Луетта Айслі народилася у квітні 2023 року. Її мама — старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса Румер. Донька колишнього зіркового подружжя народила дівчинку від музиканта Деріка Томаса, однак невдовзі після народження малюка пара розійшлася.
Раніше Анджеліна Джолі показалася з донькою на різдвяному шопінгу.
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