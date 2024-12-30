Деми Мур показала свою подросшую внучку — фото, видео

Деми Мур растрогала зимними кадрами с подросшей внучкой
Голливудская актриса Деми Мур отлично справляется с ролью бабушки. Звезда показала поклонниками, как проводит время со своей внучкой Луэттой Айсли.
Кадрами актриса поделилась в Instagram.
Деми Мур повеселилась с внучкой
Знаменитость опубликовала счастливое фото и видео, на котором развлекается среди снежных сугробов с малышами.
62-летняя Деми Мур в спортивном костюме и теплом пуховике показала, как учит маленькую Луэтту Айсли ходить по снегу.
Также звездная бабушка с внучкой охотно повалялась в снегу.
"Снежные дни с Лу", — подписала кадры Мур.
Напомним, что Луэтта Айсли родилась в апреле 2023 года. Ее мама — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер. Дочь бывших звездных супругов родила девочку от музыканта Дерика Томаса, однако вскоре после рождения малыша пара разошлась.
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