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Деми Мур растрогала зимними кадрами с подросшей внучкой

30 декабря 2025 09:44
Мария Покровская - Редактор
Деми Мур показала свою подросшую внучку — фото, видео
Деми Мур с внучкой. Фото: instagram.com/demimoore
Мария Покровская - Редактор

Голливудская актриса Деми Мур отлично справляется с ролью бабушки. Звезда показала поклонниками, как проводит время со своей внучкой Луэттой Айсли.

Кадрами актриса поделилась в Instagram.

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Знаменитость опубликовала счастливое фото и видео, на котором развлекается среди снежных сугробов с малышами.

62-летняя Деми Мур в спортивном костюме и теплом пуховике показала, как учит маленькую Луэтту Айсли ходить по снегу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также звездная бабушка с внучкой охотно повалялась в снегу.

"Снежные дни с Лу", — подписала кадры Мур.

Напомним, что Луэтта Айсли родилась в апреле 2023 года. Ее мама — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер. Дочь бывших звездных супругов родила девочку от музыканта Дерика Томаса, однако вскоре после рождения малыша пара разошлась.

Ранее Анджелина Джоли показалась с дочерью на рождественском шопинге.

Также Тина Кароль показала отдых в заснеженных Карпатах.

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