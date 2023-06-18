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День отца: принц Уильям показал трогательные фото со своими детьми

18 июня 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
День отца: принц Уильям показал трогательные фото со своими детьми
Принц Уильям с детьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 18 июня, в мире отмечают День отца. Его празднуют в третье воскресенье первого месяца лета. По этому случаю принц Уильям, который является первым в очереди на британский престол, опубликовал трогательные фото с детьми.

Снимки появились в соцсетях принца и принцессы Уэльских.

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Подробности

Снимки сделал известный фотограф Милли Пилкингтон еще в апреле в Виндзорском замке. Перед камерой принц Уильям позировал в окружении его детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Все они были в одежде голубого оттенка.

На фотографиях будущий король широко улыбается, когда двое его старших детей Джордж, которому 22 июля исполнится десять лет, и восьмилетняя Шарлотта в красивом платье с пуговицами от Рэйчел Райли смотрят на него, держа руки на его коленях. Маленький Луи стоит за спиной многодетного отца и обнимает его.

Мать звездных детей, принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, на снимках не показали.

Принц Уильям с детьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Напомним, ранее мы писали, что принц Луи не сдерживал эмоций на праздничном параде, открывшем ряд мероприятий, посвященных празднованию юбилея Чарльза III.

Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри.

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