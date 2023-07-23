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Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк

23 липня 2023 17:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк
Актор Деніел Редкліфф. Фото: instagram.com/daniel9340/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Деніел Редкліфф вийшов зі своїм чотиримісячним сином на страйк акторів у Нью-Йорку. Зірку "Гаррі Поттера" супроводжувала наречена Ерін Дарк.

Про це пише Daily Mail.

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Актор з коханою підтримують протести голлівудських зірок, які вимагають кращі умови контактів та праці. Зірка "Гаррі Поттера" прекрасно поєдную роботу та родину. Раніше Редкліфф розповів про життя уякості новоспеченого батька.

'Це чудово. Це божевільно та напружено, але він чудово, а також Ерін прекрасна, — говорить зірка і додає, що в майбутньому буде більш вибірково ставитися до проектів, які він бере, щоб проводити більше часу зі своїм сином. — Це ще не вплинуло на справи, але мені дуже подобається проводити з ним час, і я думаю, що буду сумувати за ним, коли повернуся до роботи пізніше цього року. Я завжди був вибірковим, але думаю, що, ймовірно, працюватиму трохи менше протягом наступних кількох років. Я ніколи не зупинюся".

 

Актор Деніел Редкліфф на страйку. Фото: instagram.com/daniel9340/

 

Актор Деніел Редкліфф на страйку. Фото: instagram.com/daniel9340/

 

Актор Деніел Редкліфф на страйку. Фото: instagram.com/daniel9340/

Редкліфф з Ерін познайомилися під час спільної роботи над спільною картиною у 2012 році і були разом більше десяти років.

Народження первістка Деніел та Ерін було підтвердили в травні. Прессекретар зірки підтвердив радісну новину. Він сказав, що пара "в абсолютному захваті" від того, що стала батьками.

"Деніел і Ерін не можуть бути щасливішими. Вони в повному захваті і не можуть дочекатися, щоб стати сім'єю. Нещодавно вони розповіли своїм рідним і друзям. Це неймовірно захоплюючий час. Деніел дуже радий стати батьком. Його стосунки з Ерін справді особливі, і всі думають, що вони будуть чудовими батьками", — говорить джерело з оточення акторів.

Редкліфф і Дарк є одними з багатьох знаменитостей, які вийшли на вулиці, щоб привернути увагу до страйку профспілки американських акторів SAG-AFTRA через трудовий конфлікт, який триває з Альянсом продюсерів кіно і телебачення.

Перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів у Голлівуді вплинув на кіно та телевиробництво. Чимало проєктів продюсери поставили на стоп, а студії щодня зазнають багатомільйонних збитків. Втім, це не вплине на зйомки приквелу серіалу "Гра престолів", шоу "Дім дракона".

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