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Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку

23 июля 2023 17:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку
Актер Дэниел Рэдклифф. Фото: instagram.com/daniel9340/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Дэниел Рэдклифф вышел со своим четырехмесячным сыном на забастовку актеров в Нью-Йорке. Звезду "Гарри Поттера" сопровождала невеста Эрин Дарк.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер с любимой поддерживают протесты голливудских звезд, требующих лучших условий контактов и работы. Звезда "Гарри Поттера" прекрасно сочетает работу и семью. Ранее Редклифф рассказал о жизни в качестве новоиспеченного отца.

"Это великолепно. Это безумно и напряженно, но это прекрасно, а также Эрин прекрасна, — говорит звезда и добавил, что в будущем он будет более избирательно относиться к проектам, чтобы проводить больше времени с сыном. — Это еще не повлияло на работу, но мне очень нравится проводить с ним время, и я думаю, что буду скучать по нему, когда вернусь к работе позже в этом году. Я всегда был избирательным, но я думаю, что я, вероятно, буду работать немного меньше в течение следующих нескольких лет. Я никогда не остановлюсь" .

 

Актер Дэниел Рэдклифф на забастовке. Фото: instagram.com/daniel9340/

 

Актер Дэниел Рэдклифф на забастовке. Фото: instagram.com/daniel9340/

 

Актер Дэниел Рэдклифф на забастовке. Фото: instagram.com/daniel9340/

Рэдклифф с Эрин познакомились во время совместной работы над общей картиной в 2012 году и были вместе более десяти лет.

Рождение первенца Дэниел и Эрин подтверждили в мае. Пресссекретарь звезды подтвердил радостную новость. Он сказал, что пара "в абсолютном восторге" от того, что стала родителями.

"Дэниэл и Эрин не могут быть счастливее. Они в полном восторге и не могут дождаться, чтобы стать семьей. Недавно они рассказали своим родным и друзьям. Это невероятно увлекательное время. Дэниел очень рад стать отцом. Его отношения с Эрин действительно особенные, и все думают, что они будут прекрасными родителями", — говорит источник из окружения звезды.

Рэдклифф и Дарк являются одними из многих знаменитостей, которые вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к забастовке профсоюза американских актеров SAG-AFTRA из-за трудового конфликта, продолжающегося с Альянсом продюсеров кино и телевидения.

Первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров в Голливуде повлияла на кино и телепроизводство. Многие проекты продюсеры поставили на стоп, а студии ежедневно терпят многомиллионные убытки. Впрочем, это не повлияет на съемки приквела сериала "Игра престолов", шоу "Дом дракона".

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