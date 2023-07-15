Нові "Дедпул", "Блейд" та "Гладіатор" стали першими "жертвами" страйку в Голлівуді

Нова частина фільму "Дедпул" опинилася під загрозою. Фото: instagram.com/deadpoolmovie/

Довгоочікувані кінопроекти опинилися під загрозою. Через страйк акторів та сценаристів у Голлівуді зйомки відомих картин призупинені.

Про це пише Daily Mail.

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Зйомки нових "Аватара" та "Дедпула" призупинені

Вперше за 60 років у Голлівуді розпочався страйк акторів. Зірки вийшли на протести у Лос-Анджелесі, а зйомки сіквелів таких картин,Я к "Біттлджус", "Гладіатор", третя частина "Дедпула" поставлені на паузу.

Така ж доля чекає на бродвейські мюзикли, нову частину "Американської історії жахів", спіноф "Зоряних війн", "Мисливців на привидів", "Короля Льва" та четвертого "Аватара". "Сімпсонів", медичні та поліцейські серіали теж не знімають.

Студії та профспілки сперечалися щодо заробітної плати, персоналу, розподілу гонорарів за трансляцію та можливого використання штучного інтелекту, який профспілки вважають руйнівником робочих місць.

Раніше акторка Емілі Блант змусила хвилюватися прихильників. Під час одного з інтерв'ю зірка фільму "Тихе місце" зізналася, що планує залишити акторську кар’єру.

Нагадаємо, ми розповідали, чому голлівудські кінокомпанії не йдуть на поступки сценаристам.