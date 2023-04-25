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Деніел Редкліфф став батьком: актор вперше вийшов на прогулянку з малюком

25 квітня 2023 14:52
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Деніел Редкліфф став батьком: актор вперше вийшов на прогулянку з малюком
Британський актор Деніел Редкліфф. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Британський актор Деніел Редкліфф, відомий широкому загалу за роллю Гаррі Поттера, вперше став батьком. Про те, що його кохана, американська акторка Ерін Дарк, вагітна, стало відомо у березні цього року.

Приголомшливу новину про народження дитини повідомило видання Daily Mail та опублікувало перші фото Редкліффа з візочком.

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Подробиці

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк разом вже більше 11 років. Пара познайомилася на зйомках фільму "Вбий своїх коханих". Відомо, що актори досі не вступили в офіційний шлюб і деякий час навіть ходили чутки про те, що вони розійшлися.

Актори Ерін Дарк та Деніел Редкліфф. Фото: STEVEN BERGMAN/AFF-USA/LEGION MEDIA

Лише у березні цього року стало відомо, що 33-річний Редкліфф та 38-річна Дарк стануть батьками, а вже зараз з'явилася новина про те, що Ерін народила.

Пара вперше вийшла на прогулянку з малюком у Нью-Йорку, де зараз мешкають актори. Для обох ця дитина стала першою.

Ерін Дарк та Деніел Редкліфф на прогулянці з малюком у Нью-Йорку. Фото: Daily Mail

Нещодавно акторку Дженніфер Еністон "застукали" на побаченні з колишнім.

А принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після скандалу навколо коронації Чарльза ІІІ.

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