Деніел Редкліфф став батьком: актор вперше вийшов на прогулянку з малюком
Британський актор Деніел Редкліфф, відомий широкому загалу за роллю Гаррі Поттера, вперше став батьком. Про те, що його кохана, американська акторка Ерін Дарк, вагітна, стало відомо у березні цього року.
Приголомшливу новину про народження дитини повідомило видання Daily Mail та опублікувало перші фото Редкліффа з візочком.
Подробиці
Деніел Редкліфф та Ерін Дарк разом вже більше 11 років. Пара познайомилася на зйомках фільму "Вбий своїх коханих". Відомо, що актори досі не вступили в офіційний шлюб і деякий час навіть ходили чутки про те, що вони розійшлися.
Лише у березні цього року стало відомо, що 33-річний Редкліфф та 38-річна Дарк стануть батьками, а вже зараз з'явилася новина про те, що Ерін народила.
Пара вперше вийшла на прогулянку з малюком у Нью-Йорку, де зараз мешкають актори. Для обох ця дитина стала першою.
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