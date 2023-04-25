Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дэниел Рэдклифф стал отцом: актер впервые вышел на прогулку с малышом arrow

Дэниел Рэдклифф стал отцом: актер впервые вышел на прогулку с малышом

25 апреля 2023 14:52
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Дэниел Рэдклифф стал отцом: актер впервые вышел на прогулку с малышом
Британский актер Дэниел Рэдклифф. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный широкой аудитории по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. О том, что его любимая, американская актриса Эрин Дарк, беременна, стало известно в марте этого года.

Потрясающую новость о рождении ребенка сообщило издание Daily Mail и опубликовало первые фото Рэдклиффа с коляской.

Читайте также:

Подробности

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше 11 лет. Пара познакомилась на съемках фильма "Убей своих любимых". Известно, что актеры еще не вступили в официальный брак и некоторое время даже ходили слухи о том, что они расстались.

Актеры Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф. Фото: STEVEN BERGMAN/AFF-USA/LEGION MEDIA

Лишь в марте этого года стало известно, что 33-летний Рэдклифф и 38-летняя Дарк станут родителями, а уже сейчас появилась новость о том, что Эрин родила.

Пара впервые вышла на прогулку с малышом в Нью-Йорке, где сейчас живут актеры. Для обоих этот ребенок стал первым.

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф на прогулке с малышом в Нью-Йорке. Фото: Daily Mail

Недавно актрису Дженнифер Энистон "застукали" на свидании с бывшим.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после скандала вокруг коронации Чарльза III.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас