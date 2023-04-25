Дэниел Рэдклифф стал отцом: актер впервые вышел на прогулку с малышом
Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный широкой аудитории по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. О том, что его любимая, американская актриса Эрин Дарк, беременна, стало известно в марте этого года.
Потрясающую новость о рождении ребенка сообщило издание Daily Mail и опубликовало первые фото Рэдклиффа с коляской.
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Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше 11 лет. Пара познакомилась на съемках фильма "Убей своих любимых". Известно, что актеры еще не вступили в официальный брак и некоторое время даже ходили слухи о том, что они расстались.
Лишь в марте этого года стало известно, что 33-летний Рэдклифф и 38-летняя Дарк станут родителями, а уже сейчас появилась новость о том, что Эрин родила.
Пара впервые вышла на прогулку с малышом в Нью-Йорке, где сейчас живут актеры. Для обоих этот ребенок стал первым.
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