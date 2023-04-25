Дэниел Рэдклифф стал отцом: актер впервые вышел на прогулку с малышом

Британский актер Дэниел Рэдклифф. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный широкой аудитории по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. О том, что его любимая, американская актриса Эрин Дарк, беременна, стало известно в марте этого года.

Потрясающую новость о рождении ребенка сообщило издание Daily Mail и опубликовало первые фото Рэдклиффа с коляской.

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Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше 11 лет. Пара познакомилась на съемках фильма "Убей своих любимых". Известно, что актеры еще не вступили в официальный брак и некоторое время даже ходили слухи о том, что они расстались.

Актеры Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф. Фото: STEVEN BERGMAN/AFF-USA/LEGION MEDIA

Лишь в марте этого года стало известно, что 33-летний Рэдклифф и 38-летняя Дарк станут родителями, а уже сейчас появилась новость о том, что Эрин родила.

Пара впервые вышла на прогулку с малышом в Нью-Йорке, где сейчас живут актеры. Для обоих этот ребенок стал первым.

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф на прогулке с малышом в Нью-Йорке. Фото: Daily Mail

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