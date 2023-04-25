Дженніфер Еністон "застукали" на побаченні з колишнім: хто це був
Голлівудську акторку Дженніфер Еністон, яка нещодавно презентувала новий фільм, помітили в компанії колишнього чоловіка, актора Джастіна Теру. Пара проводила час за романтичною вечерею в одному з ресторанів Нью-Йорка.
Фото знаменитостей опублікувало видання Daily Mail.
Подробиці
Дженніфер Еністон та Джастін Теру розійшлися у 2018 році після трирічного шлюбу. До цього пара зустрічалася ще довгих 8 років. Колишні закохані залишилися добрими друзями, але їхня нова зустріч більше схожа на романтичне побачення, аніж на дружні посиденьки.
Цікаво, що знаменитості прибули до ресторану окремо. Схоже, вони вирішили уникнути потрапляння в об'єктиви папараці разом.
Після вечері Джастін не втримався та подарував Дженніфер червону троянду, що теж не можна назвати просто дружнім жестом.
Під кінець зустрічі пара все ж не втрималася та злилася у палких обіймах. Схоже, що у Дженніфер Еністон назріває нова любовна історія з колишнім чоловіком.
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