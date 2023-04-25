Дженніфер Еністон "застукали" на побаченні з колишнім: хто це був

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон. Фото: Instagram/jenniferaniston

Голлівудську акторку Дженніфер Еністон, яка нещодавно презентувала новий фільм, помітили в компанії колишнього чоловіка, актора Джастіна Теру. Пара проводила час за романтичною вечерею в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Фото знаменитостей опублікувало видання Daily Mail.

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Подробиці

Дженніфер Еністон та Джастін Теру розійшлися у 2018 році після трирічного шлюбу. До цього пара зустрічалася ще довгих 8 років. Колишні закохані залишилися добрими друзями, але їхня нова зустріч більше схожа на романтичне побачення, аніж на дружні посиденьки.

Джастін Теру та Дженніфер Еністон прибули до ресторану окремо. Фото: Daily Mail

Цікаво, що знаменитості прибули до ресторану окремо. Схоже, вони вирішили уникнути потрапляння в об'єктиви папараці разом.

Актори Джастін Теру на Дженніфер Еністон за вечерею. Фото: Daily Mail

Після вечері Джастін не втримався та подарував Дженніфер червону троянду, що теж не можна назвати просто дружнім жестом.

Дженніфер Еністон з трояндою від Джастіна Теру. Фото: Daily Mail

Під кінець зустрічі пара все ж не втрималася та злилася у палких обіймах. Схоже, що у Дженніфер Еністон назріває нова любовна історія з колишнім чоловіком.

Дженніфер Еністон обіймає Джастіна Теру. Фото: Daily Mail

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