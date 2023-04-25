Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після скандалу навколо коронації: відео

Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Wikimedia Commons

Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали баскетбольний матч у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Зіркова пара вперше з'явилася на публіці після того, як у мережі та пресі активно обговорювали, чи будуть вони присутні на коронації Чарльза III на початку травня.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Подробиці

Під час матчу між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Мемфіс Гріззліс" принц Гаррі та Меган Маркл сміялися і виглядали задоволеними, хоча раніше в мережі ходили чутки, що у них проблеми у стосунках через численні скандали.

Коли зіркову пару помітили на матчі, їх показали на великому екрані: за традицією ті, хто потрапляють в об’єктив камери повинні поцілуватися. Втім, Гаррі та Меган робити цього не стали.

Компанію герцогам Сассекським на баскетбольній грі склав юрист пари та їхній радник Рік Геноу. Він працює з Гаррі та Меган ще з часів, коли ті відмовилися від королівських обов'язків (початок 2020 року).

На матч Меган Маркл з’явилась в рожевому костюмі із піджака та спідниці та нюдових човниках на підборах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на коронації Чарльза III принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини. Також ми розповідали, що британський мільярдер і хрещений батько принца Джорджа оголосив про заручини.