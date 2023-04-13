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Проєкту офіційно бути: вийшов перший тизер майбутнього серіалу про Гаррі Поттера

13 квітня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Проєкту офіційно бути: вийшов перший тизер майбутнього серіалу про Гаррі Поттера
Виконавці головних ролей в фільмах про Гаррі Поттера. Фото: seventeen.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього місяця стало відомо, що американські компанії Warner Bros. та HBO планують зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Угода була на фінальній стадії затвердження. Схоже, кінобоси змогли про все домовитися. 

На YouTube-каналі HBO Max вийшов перший тизер майбутнього серіалу про найвідомішого юного чарівника. 

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"Ваш лист з Гоґвортсу вже тут", — лаконічно йдеться у підписі до тизера. Окрім компанії HBO, кіногігант Warner Bros. Discovery офіційно оголосив про початок зйомок.

"Ми раді надати глядачам можливість заново відкрити для себе Гоґвортс. "Гаррі Поттер" — це культурний феномен, і його фанати досі чекають якнайбільше нового контенту, пов'язаного з чарівним світом. Разом із Warner Bros. та Джоан Роулінг ми запустимо серіал, який докладно перенесе кожну з культових книг на екрани", — заявили представники HBO.

Напередодні, генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав та голова HBO Кейсі Блойс довго переконували Джоан Роулінг зняти серіальну адаптацію пригод молодих чарівників. Як і у повнометражних фільмах, письменниця братиме участь у виробництві, щоб зберегти авторський погляд на франшизу.

Творці майбутнього шоу планують зняти на шкіру окремий сезон. Тож на шанувальників всесвіту Гаррі Поттера чекає як мінімум сім сезонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф готується вперше стати батьком. Також ми розповідали, що помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант.

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