Анна Сєдокова не приїхала на похорон ексчоловіка — відео

Співачка Анна Сєдокова та баскетболіст Яніс Тімма. Фото: росЗМІ

В п’ятницю, 27 грудня, пройшли похорон латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Напередодні, 17 грудня, він наклав на себе руки в Москві. Колишня дружина спортсмена, російська співачка українського походження Анна Сєдокова на церемонію прощання до Риги (столиця Латвії) не приїхала.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Тіло 32-річного Яніса Тімми було доставлено до Латвії 25 грудня. Задля оформлення необхідних документів до Москви приїжджала матір спортсмена. За деякими даними, Анна Сєдокова пропонувала рідним Тімми близько 29 тисяч доларів, проте взяли вони гроші, чи ні, невідомо. Напередодні друг Яніса, бізнесмен з Маямі (США) Марк Пугачов оголосив збір коштів. Вдалось зібрати понад 60 тисяч євро.

Жалобна церемонія була відкритою. Найближче до білої труни стояли батьки Яніса, його близькі друзі та перша дружина, Сана Оша. Саме вона народила єдину дитину Тімми.

За тиждень до самогубства Тімма та Сєдокова розлучились. Разом вони були з 2019-го, а шлюб уклали у 2020 році. Спільних дітей в них не було.

16 грудня Сєдокова відзначила 42-річчя, а в перші години 17 грудня Тімма наклав на себе руки в одній з п'ятиповерхівок Москви. Співачка, яка будує кар’єру в Росії та мовчить про війну в Україні, й досі залишається в лікарні. Туди вона потрапила з нервовим зривом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська блогерка Вікторія Боня потрапила в скандал через привітання українського боксера Олександра Усика. Також ми розповідали, що ексчоловік зрадниці Сєдокової позичив у неї гроші перед смертю.