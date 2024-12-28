Наталья Денисенко раскрыла причину тяжелой операции ее мужа-воина.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталья Денисенко рассказала, что стало с ее мужем Андреем Фединчиком. На днях актер, ныне служащий в ВСУ, перенес очень сложную операцию.

Подробностями знаменитость поделилась в Instagram.

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После операции актриса отважилась рассказать поклонникам о том, почему военному пришлось перенести хирургическое вмешательство.

С разрешения мужа и врача, Денисенко поделилась кадрами прямо из операционной, где хирург сообщил, что провел фораминотомию. Эта операция делается для того, чтобы расширить проем между позвонками для снятия давления на спинной мозг и нервы. Кроме того, актеру установили титановые импланты.

Андрею Фединчику установили титановые импланты. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После операции защитника ждет реабилитация в течение двух месяцев, как отметил врач.

"Титановые импланты зафиксировали на позвоночнике с правой и левой стороны. Сейчас все стабильно, нет компрессии и нерв свободен. Уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу", — сообщил хирург.

Денисенко показала мужа на медицинских ходунках и отметила, что очень гордится его успехами, ведь он смог подняться на ноги через несколько дней после хирургического вмешательства.

Андрей Фединчик после операции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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