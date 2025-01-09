Наталка Денисенко и Елена Светлицкая похвастались отдыхом в Буковеле - фото, видео

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинские актрисы Наталка Денисенко и Елена Светлицкая наслаждаются отдыхом в Буковеле. Звездные подруги отправились в зимний отпуск с детьми.

В своем Instagram Денисенко показала, как они проводят время.

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Звезда сериала "Крепостная" и ее кума на полную наслаждаются уикендом на горно-лыжном курорте. В своих соцсетях Денисенко показала, как они со Светлицкой расслаблялись в СПА.

Денисенко и Светлицкая в СПА. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Подруги-актрисы посветили стройными фигурами в одинаковых купальниках в сауне, а затем поплавали в бассейне под открытым небом с видом на заснеженные горы.

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая на отдыхе. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також актрисы устроили веселые танцы на террасе отеля. Светлицкая и Денисенко станцевали с бокалами шампанского в руках в пушистых шубках.

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