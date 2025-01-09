Наталка Денисенко и Елена Светлицкая похвастались отдыхом в Буковеле - фото, видео

Денисенко и Светлицкая похвастались фигурами в Карпатах
Украинские актрисы Наталка Денисенко и Елена Светлицкая наслаждаются отдыхом в Буковеле. Звездные подруги отправились в зимний отпуск с детьми.
В своем Instagram Денисенко показала, как они проводят время.
Денисенко и Светлицкая развлекаются в Буковеле
Звезда сериала "Крепостная" и ее кума на полную наслаждаются уикендом на горно-лыжном курорте. В своих соцсетях Денисенко показала, как они со Светлицкой расслаблялись в СПА.
Подруги-актрисы посветили стройными фигурами в одинаковых купальниках в сауне, а затем поплавали в бассейне под открытым небом с видом на заснеженные горы.
Також актрисы устроили веселые танцы на террасе отеля. Светлицкая и Денисенко станцевали с бокалами шампанского в руках в пушистых шубках.
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