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Десять концертов за день: как "Культурный десант" поддерживает военных на фронте

7 апреля 2023 18:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Коля Серга выступает перед военными. Фото: команда "Культурного десанта"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в рамках "Культурного десанта" было проведено десять концертов за день. Три группы артистов выступали параллельно перед разными военными подразделениями на разных направлениях фронта. Целью движения "Культурного десанта" является корректировка морально-психологического состояния и поднятие боевого духа украинских воинов.

Новини.LIVE расскажет подробнее о насыщенном дне на востоке страны.

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Приехав в Донецкую область, команды разделились — художник и писатель Лесь Подервянский поехал в 59-ю бригаду. Во время концерта он прочитал несколько рассказов, подписал книги ребятам и сделал с ними фото. Потом Лесь Подервянский вместе с командой поехали на концерт в стрелковую роту, а финальное выступление состоялось у танкистов. Также концерт провели в подразделении Мадяра.

Лесь Подервянский вместе с защитниками Украины. Фото: команда "Культурного десанта"

"Столько важных деятелей культуры присоединились к выступлениям "Культурного десанта". Среди них Даниил Яневский и Лесь Подервянский. Могу сказать, что Лесь Подервянский — это легенда и художник с большой буквы. Его слово всегда метко, он много смотрит, мало говорит, но если что-то скажет, то это сразу становится афоризмом", рассказал основатель "Культурного десанта" Коля Серга.

Вторая группа историк, шоумен Даниил Яневский и его команда, работала параллельно с первой и ездила на другие выступления. Мероприятия прошли в формате лекции, где Даниил Яневский рассказал, как и за что мы воюем, раскрыл настоящую историю Украины. Первый концерт группы состояся в Покровске. После этого Даниил Яневский уехал к реактивникам, работающим на градах.

Лекции у фронта. Фото: команда "Культурного десанта"

Также параллельно с упомянутыми концертами работала третья группа "Культурного десанта". Они отыграли под Бахмутом два выступления в 30-й бригаде. На первом концерте были Павел Вышебаба, Пташка, Моисей Бондаренко, бандуристка Викулетка Деркач и Валерий Дзех. После состоялся финальный концерт, на котором выступили Коля Серга, Моисей, Викулетка Деркач и Валерий Дзех.

Бандуристка Викулетка Деркач с защитниками Украины. Фото: команда "Культурного десанта"

"У нас нет возможности собирать большое количество людей в одном месте. Потому что это опасно. Поэтому мы едем на позиции. Обычно на концерте от десяти до пятидесяти воинов. Именно поэтому мы стараемся провести как можно больше концертов. Чтобы оказать культурную помощь максимальному количеству людей", — подытожил Коля Серга.

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора. Также мы рассказывали, что шоумен Андрей Бедняков обратился к матери, умершей в Мариуполе, и рассказал, когда приедет на могилу.

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