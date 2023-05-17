Десятий "Форсаж" та біографічна драма "БлекБеррі": кінопрем'єри тижня

Кадри з фільмів "Форсаж X" та "БлекБеррі". Фото: колаж Новини.LIVE

Цього тижня в український кінопрокат виходять лише дві стрічки. Кінокомпанії не мають бажання конкурувати з десятою частиною американського бойовика "Форсаж".

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Форсаж X (США)

Перша частина популярної франшизи вийшла далекого 2001 року. За цей час "Форсаж" подивились мільярди глядачів. Великі очікування в продюсерів й від десятої частини бойовика. Це передостанній фільм франшизи.

Про те, що десята частина вийде на екрани, вперше заговорили ще 2014 року. Тоді ж було оголошено режисера. Ним мав стати Джастін Лін. Втім через творчі розбіжності з рештою колективу він покинув режисерське крісло одразу після початку зйомок, залишившись при цьому співавтором сценарію. Режисером став Луї Летер'є.

Знімали фільм у Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет "Форсажу X" сягнув 340 млн доларів, що зробило його одним з п’яти найдорожчих фільмів у світі. Головні ролі зіграли Він Дізель, Брі Ларсон, Джейсон Момоа, Мішель Родріґес, Шарліз Терон та інші кінозірки.

За сюжетом, Домінік Торетто (Він Дізель) відійшов від справ та спокійно живе разом з дружиною Летті (Мішель Родріґес) й сином Браяном. Однак насичене минуле ніяк не дає їм спокій. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хоче помститися Дому за свого батька. Ернан Рейес був наркобароном та загинув через дії команди Торетто.

БлекБеррі (Канада)

Найбільше в біографічній драмі та комедії попрацював Метт Джонсон: зіграв одну з провідних ролей, зрежисував картину та долучився до написання сценарію. У основі сюжету — реальна історія, описана у книзі "Втрата сигналу: неймовірна історія, що стоїть за незвичайним злетом та захоплюючим падінням БлекБеррі".

Події відбувають 1996 року в Канаді. Незграбний мрійник та технологічний новатор Майк Лазарідіс (Джей Барушель) разом зі своїм приятелем Дагом (Метт Джонсон) винайшли те, що невдовзі змінить увесь світ. Вони розробили спосіб поєднати в одному пристрої телефон та комп’ютер. Від ідеї до реалізації довгий шлях і хлопці не в змозі подолати його власними силами. Вони залучають до проєкту Джима Белсіллі (Ґленн Говертон).

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