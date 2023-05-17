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Десятый "Форсаж" и биографическая драма "БлэкБерри": кинопремьеры недели

17 мая 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Десятый "Форсаж" и биографическая драма "БлэкБерри": кинопремьеры недели
Кадры из фильмов "Форсаж X" и "БлэкБерри". Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят всего две ленты. Кинокомпании не желают конкурировать с десятой частью американского боевика "Форсаж".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Форсаж X (США)

Первая часть популярной франшизы вышла в далеком 2001 году. За это время "Форсаж" посмотрели миллиарды зрителей. Большие ожидания у продюсеров и от десятой части боевика. Это предпоследний фильм франшизы.

О том, что десятая часть выйдет на экраны впервые заговорили еще в 2014 году. Тогда же был объявлен режиссер. Им должен был стать Джастин Лин. Однако, из-за творческих разногласий с остальным коллективом он покинул режиссерское кресло сразу после начала съемок, оставшись при этом соавтором сценария. Режиссером стал Луи Летерье.

Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет "Форсажа X" достиг 340 млн долларов, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Главные роли сыграли Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие кинозвезды.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не дает им покоя. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Дому за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто.

БлэкБерри (Канада)

Больше всего в биографической драме и комедии поработал Мэтт Джонсон: сыграл одну из ведущих ролей, срежиссировал картину и приобщился к написанию сценария. В основе сюжета — реальная история, описанная в книге "Потеря сигнала: невероятная история, стоящая за необычным взлетом и увлекательным падением БлэкБерри".

События происходят в 1996 году в Канаде. Неуклюжий мечтатель и технологический новатор Майк Лазаридис (Джей Барушель) вместе со своим приятелем Дагом (Мэтт Джонсон) изобрели то, что скоро изменит весь мир. Они разработали способ совместить в одном устройстве телефон и компьютер. От идеи до реализации долгий путь и парни не в состоянии преодолеть его своими силами. Они привлекают к проекту Джима Белсилли (Гленн Говертон).

Недобросовестный бизнесмен остался без работы — это главная причина, по которой он согласился на сотрудничество. Сочетание усилий этих трех мужчин подарило миру первый смартфон.

Напомним, ранее мы писали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах. Также мы писали, что создатели фильма об истории IT-сферы "Первый код" рассказали об украинском кибервойске.

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