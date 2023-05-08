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Мультик "Мавка. Лісова пісня" зібрав у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні

8 травня 2023 13:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мультик "Мавка. Лісова пісня" зібрав у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні
Постер мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Попри повномасштабну війну українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи незалежності. Неймовірний бокс-офіс мультфільм демонструє й у Франції.

Про це свідчать дані з сайту Box Office Mojo.

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Касові збори "Мавки"

У Франції український мультфільм продовжує збирати заповнені зали навіть через місяць після прем’єри. Загалом лише в цій країні було куплено понад 452 тисячі квитків, а касові збори склали 3 млн 547 тисяч доларів. 

Для прикладу, в Україні мультфільм зібрав 3 млн 155 тисяч доларів. "Мавка. Лісова пісня" стала найуспішнішим українським фільмом за всю історію незалежності. Анімаційна стрічка змогла обігнати такі комедії, як "Я, ти, він, вона" та дві частини "Скаженого весілля". 

Загальні збори мультфільму вже перевищили 8 млн доларів. Відзначимо, що бюджет стрічки склав 200 млн гривень. А світовий прокат тільки в самому розпалі. "Мавка. Лісова пісня" вийшла в Австралії, Новій Зеландії, Монголії, Португалії. Прем’єри заплановані та в інших країнах світу. 

Касові збори українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Скриншот: Box Office Mojo 

Робота над мультфільмом

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою). Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.

Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості: музичні виконавці Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлія Саніна та акторки Наталія Сумська з Оленою Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що студія Paramount відреагувала на судовий позов акторів у 500 млн доларів. Також ми розповідали, що стрічка Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" потрапила до ТОП-10 найкасовіших українських фільмів.

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