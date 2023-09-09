Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Девід Бекхем "поповнив" власну колекцію татуювань arrow

Девід Бекхем "поповнив" власну колекцію татуювань

9 вересня 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Девід Бекхем "поповнив" власну колекцію татуювань
Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболіст Девід Бекхем відомий своєю любов'ю до боді-арту та татуювань. Днями він зробив ще одне татуювання у Голлівуді.

Фото процесу опублікував у своєму Instagram.

Читайте також:

Любитель татуювань

Бекхем завітав до майстра татуювань Марка, який понад 40 років "прикрашає" багатих і знаменитих.

 

Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

"Такими їх більше не роблять", — підписав світлину футболіст.

Татуювання, про яке говорить чоловік, передбачає занурення голки в чорнило перед повторним введенням її в шкіру вручну.

Нещодавно Девід витатуював собі на мізинці число "99", щоб позначити рік, коли він одружився з Вікторією, 1999 рік також був роком, коли народився його старший син Бруклін.

 

 

"99 рік був хорошим для мене", — прокомнетував тоді Бекхем.

За кілька тижнів до цього на його шиї над іменем його доньки Харпер було написано "Краса" на честь дня народження дівчинки.

У 2017 році Бекхем вперше написав на своєму пальці друге ім’я Харпер, Севен.

У 2000 році він "зробив" великого ангела-охоронця посередині верхньої частини спини.

Мила ідея дизайну полягає в тому, що ангел стежить за іменем Брукліна внизу.

 

Того ж року Девід присягнув у відданості дружині Вікторії татуюванням її імені на гінді. Після народження їхнього другого сина Ромео в 2002 році Девід додав його ім’я над ангелом-охоронцем, який був змінений і отримав вражаючі крила.

Невдовзі після додавання Ромео Девід вирішив зробити татуювання цифри 7 на внутрішній частині руки римськими цифрами.

 

Як відомо шанувальникам футболу, цей номер є особливим для колишнього півзахисника, оскільки це номер на його футболці Манчестер Юнайтед та на формі футбольної збірної Англії.

 

У 2003 році він отримав латинський напис на лівій внутрішній частині руки: "Щоб я кохав і плекав" і "Духовна досконалість" на правій.

Пізніше в тому ж році він відсвяткував свій перехід в Реал Мадрид, і звернувся до свого татуювальника Луїса Маллоя, щоб створити дизайн хреста на своїй спині.

 

В останні роки він витатуював релігійну сцену, що зображує Ісуса, якого несуть три херувимами, які, як вважають, символізують його та трьох його синів.

Він також має зображення жінки в лісі на правій стороні грудей, а в 2010 році додав зображення Ісуса на ребрах.

Зображення засноване на картині "Людина скорботи" католицького художника Метью Р. Брукса, і вважається ще однією даниною пам’яті його дідові Джо, який помер у віці 83 років роком раніше.

Говорячи про те, як він обирає свої дизайни, зірка пояснив:

"Вони про важливих людей у моєму житті, яких я хочу завжди мати з собою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз