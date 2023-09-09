Девід Бекхем "поповнив" власну колекцію татуювань

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболіст Девід Бекхем відомий своєю любов'ю до боді-арту та татуювань. Днями він зробив ще одне татуювання у Голлівуді.

Фото процесу опублікував у своєму Instagram.

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Любитель татуювань

Бекхем завітав до майстра татуювань Марка, який понад 40 років "прикрашає" багатих і знаменитих.

Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболіст Девід Бекхем наносить нове татуювання. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Такими їх більше не роблять", — підписав світлину футболіст.

Татуювання, про яке говорить чоловік, передбачає занурення голки в чорнило перед повторним введенням її в шкіру вручну.

Нещодавно Девід витатуював собі на мізинці число "99", щоб позначити рік, коли він одружився з Вікторією, 1999 рік також був роком, коли народився його старший син Бруклін.

"99 рік був хорошим для мене", — прокомнетував тоді Бекхем.

За кілька тижнів до цього на його шиї над іменем його доньки Харпер було написано "Краса" на честь дня народження дівчинки.

У 2017 році Бекхем вперше написав на своєму пальці друге ім’я Харпер, Севен.

У 2000 році він "зробив" великого ангела-охоронця посередині верхньої частини спини.

Мила ідея дизайну полягає в тому, що ангел стежить за іменем Брукліна внизу.

Того ж року Девід присягнув у відданості дружині Вікторії татуюванням її імені на гінді. Після народження їхнього другого сина Ромео в 2002 році Девід додав його ім’я над ангелом-охоронцем, який був змінений і отримав вражаючі крила.

Невдовзі після додавання Ромео Девід вирішив зробити татуювання цифри 7 на внутрішній частині руки римськими цифрами.

Як відомо шанувальникам футболу, цей номер є особливим для колишнього півзахисника, оскільки це номер на його футболці Манчестер Юнайтед та на формі футбольної збірної Англії.

У 2003 році він отримав латинський напис на лівій внутрішній частині руки: "Щоб я кохав і плекав" і "Духовна досконалість" на правій.

Пізніше в тому ж році він відсвяткував свій перехід в Реал Мадрид, і звернувся до свого татуювальника Луїса Маллоя, щоб створити дизайн хреста на своїй спині.

В останні роки він витатуював релігійну сцену, що зображує Ісуса, якого несуть три херувимами, які, як вважають, символізують його та трьох його синів.

Він також має зображення жінки в лісі на правій стороні грудей, а в 2010 році додав зображення Ісуса на ребрах.

Зображення засноване на картині "Людина скорботи" католицького художника Метью Р. Брукса, і вважається ще однією даниною пам’яті його дідові Джо, який помер у віці 83 років роком раніше.

Говорячи про те, як він обирає свої дизайни, зірка пояснив:

"Вони про важливих людей у моєму житті, яких я хочу завжди мати з собою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.