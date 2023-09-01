Татова гордість: Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження
Футболіст та модель Ромео Бекхем святкує сьогодні свій день народження. Хлопця ніжно привітали його зіркові батьки.
Девід Бекхем замилував теплими кадрами у соцмережі.
Ніжне привітання від зіркох батьків
Ромео Бекхем пішов стопами батька і робить кар'єру у спорті, а часом навіть ходить із зачіскою, яка була у його легендарного батька у юні роки. Зіркова родина привітала сина з 21-м днем народження.
"З днем народження, мій маленький чоловік. Тато дуже пишається тим, якою людиною ти став: доброю, щедрою та пристрасною щодо речей, які ти любиш. Продовжуй залишатися, тим ким ти є, і сміливо мрій, ми любимо тебе дуже", — підписав відео, на якому зображені архівні кадри з життя Ромео Девід Бекхем.
Вікторія теж запостила подібне відео і додала, що слова не можуть висловити, наскільки сильно вона любить сина.
Ромео не єдиний син в родині Бекхемів, який вражає талантом. Вікторія Бекхем похизувалася здібностями свого сина Круза. Хлопець майстерно зіграв на гітарі легендарний хіт The Beatles.
Раніше Вікторія Бекхем влаштувала пристрасну романтику з чоловіком на заході сонця.