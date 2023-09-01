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Татова гордість: Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження

1 вересня 2023 12:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Татова гордість: Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження
Девід Бекхем з дітьми. Фото: instagram.com/davidbeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболіст та модель Ромео Бекхем святкує сьогодні свій день народження. Хлопця ніжно привітали його зіркові батьки.

Девід Бекхем замилував теплими кадрами у соцмережі.

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Ніжне привітання від зіркох батьків

Ромео Бекхем пішов стопами батька і робить кар'єру у спорті, а часом навіть ходить із зачіскою, яка була у його легендарного батька у юні роки. Зіркова родина привітала сина з 21-м днем народження.

 

"З днем народження, мій маленький чоловік. Тато дуже пишається тим, якою людиною ти став: доброю, щедрою та пристрасною щодо речей, які ти любиш. Продовжуй залишатися, тим ким ти є, і сміливо мрій, ми любимо тебе дуже", — підписав відео, на якому зображені архівні кадри з життя Ромео Девід Бекхем.

Вікторія теж запостила подібне відео і додала, що слова не можуть висловити, наскільки сильно вона любить сина.

Ромео не єдиний син в родині Бекхемів, який вражає талантом. Вікторія Бекхем похизувалася здібностями свого сина Круза. Хлопець майстерно зіграв на гітарі легендарний хіт The Beatles.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала пристрасну романтику з чоловіком на заході сонця.

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