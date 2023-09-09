Дэвид Бекхэм "пополнил" собственную коллекцию татуировок

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм известен своей любовью к боди-арту и татуировкам. Недавно он сделал еще одну татуировку в Голливуде.

Фото процесса опубликовал в своем Instagram.

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Любитель татуировок

Бекхэм посетил мастера татуировок Марка, который более 40 лет "украшает" богатых и знаменитых.

Футболист Дэвид Бекхэм наносит новую татуировку. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм наносит новую татуировку. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Такими их больше не делают", — подписал фотографию футболист.

Татуировка, о которой говорит мужчина, предполагает погружение иглы в чернила перед повторным введением ее в кожу вручную.

Недавно Дэвид вытатуировал себе на мизинце число "99", чтобы обозначить год, когда он женился на Виктории, 1999 год также был годом, когда родился его старший сын Бруклин.

"99 год был хорошим для меня", — прокомментировал тогда Бекхэм.

Через несколько недель до этого на его шее над именем его дочери Харпер было написано "Красота" в честь дня рождения девочки.

В 2017 году Бекхэм впервые написал на своем пальце второе имя Харпер, Севен.

В 2000 году он "сделал" огромного ангела-хранителя посередине верхней части спины.

Милая идея дизайна состоит в том, что ангел следит за именем Бруклина внизу.

В том же году Дэвид поклялся в преданности супруге Виктории татуировкой ее имени на хинди. После рождения их второго сына Ромео в 2002 году Дэвид добавил его имя над ангелом-хранителем, который был изменен и получил впечатляющие крылья.

Вскоре после добавления Ромео Дэвид решил сделать татуировку цифры 7 на внутренней части руки римскими цифрами.

Как известно поклонникам футбола, этот номер особенный для бывшего полузащитника, поскольку это номер на его футболке Манчестер Юнайтед и на форме футбольной сборной Англии.

В 2003 году он сделал надпись на латинском на внутренней части левой руки: "Чтобы я любил и лелеял" и "Духовное совершенство" на правой.

Позже в том же году он отпраздновал свой переход в Реал Мадрид, и обратился к своему татуировщику Луису Маллою, чтобы создать дизайн креста на своей спине.

В последние годы он вытатуировал религиозную сцену, изображающую Иисуса, которого несут три херувима, которые, как считают, символизируют его и трех его сыновей.

Он также имеет изображение женщины в лесу на правой стороне груди, а в 2010 добавил изображение Иисуса на ребрах.

Изображение основано на картине "Человек скорби" католического художника Мэтью Р. Брукса, и считается еще одной данью памяти его деду Джо, умершего в возрасте 83 лет годом ранее.

Говоря о том, как он выбирает свои дизайны, звезда объяснил:

"Они о важных людях в моей жизни, которых я хочу всегда иметь со мной", — сказал футболист.

Напомним, Бекхэм поздравил сына-футболиста с днем рождения.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.