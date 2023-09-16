Девід Бекхем присвятив чергове татуювання дружині

Футболіст Девід Бекхем з дружиною Вікторією Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Футболіст Девід Бекхем зробив ще одне татуювання. Він присвятив малюнок своїй дружині Вікторії.

Про це пише Daily Mail.

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Розкішна Вікторія

У футболіста вже понад 60 татуювань, а тепер він додав ще одне, присвячене своїй 49-річній дружині-модельєру. У нього на середньому пальці лівої руки тепер написано "Розкішна" (Posh), який натякає на прізвисько Вікторії у Spice Girls.

Футболіст Девід Бекхем з сином Крузом. Фото: Shutterstock

Девід Бекхем зробив нове татуювання. Фото: dailymail.co.uk/

Девід зробив татуювання в той же час, коли і його син Круз. Хлопець також нещодавно зробив напис "Posh" на руці.

"Я днями зробив татуювання "Posh"...будь-яке татуювання, яке я маю, є сімейним", — розповів чоловік Вікторії Бекхем виданню The Sun.

Це не перше татуювання, яке Девід присвятив своїй дружині, з якою він виховує чотирьох дітей.

У 2015 році Девід витатуював число "99" на мізинці, щоб відзначити рік, коли він одружився з Вікторією та народився його старший син Бруклін.

Подейкують, велика троянда і слова "I Love you" на його шиї також, за чутками, на честь його другої половинки.

Футболіст Девід Бекхем з дружиною Вікторією Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Він також має латинські фрази "Ut Amem Et Foveam" (Та, що я кохаю і чим дорожу), написані під іменем Вікторії на лівій руці та "Perfectio in Spiritu" (Духовна досконалість) на правій.

Також Девід має ім’я своєї доньки Харпер, написане на його шиї, а також малюнок на честь її четвертого дня народження.

У 2017 році Девід також вперше написав на своєму пальці слово "Дада" та друге ім’я Харпер Севен.

Після народження їхнього другого сина Ромео в 2002 році Девід додав його ім’я над своїм татуюванням ангела-охоронця, яке було підкориговано.

Він також має букви DVBRCH, які є ініціалами його родини — Девід, Вікторія, Бруклін, Ромео, Круз і Харпер.

Його сини пішли його стопами, так, Бруклін також має велику власну колекцію татуювань.

Як і його батько, Бруклін має багато написів на честь своєї дружини Ніколи Пельц, з якою він одружився у квітні минулого року.

Нагадаємо, Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.