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Дэвид Бекхэм посвятил очередную татуировку жене

16 сентября 2023 17:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дэвид Бекхэм посвятил очередную татуировку жене
Футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболист Дэвид Бекхэм сделал еще одну татуировку. Он посвятил рисунок своей супруге Виктории.

Об этом пишет Daily Mail.

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У футболиста уже более 60 татуировок, а теперь он добавил еще одну, посвященную своей 49-летней жене-модельеру. У него на среднем пальце левой руки красуется надпись "Роскошная" (Posh), намекающая на прозвище Виктории в Spice Girls.

 

Футболист Дэвид Бекхэм с сыном Крузом. Фото: Shutterstock
Футболист Дэвид Бекхэм с сыном Крузом. Фото: Shutterstock
Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку. Фото: dailymail.co.uk/

Дэвид сделал татуировку в то же время, что и его сын Круз. Парень также недавно сделал надпись "Posh" на руке.

"Я на днях сделал татуировку "Posh"...любая татуировка, которую я имею, является семейной", — рассказал муж Виктории Бекхэм изданию The Sun.

Это не первая татуировка, которую Дэвид посвятил своей жене, с которой он воспитывает четверых детей.

В 2015 году Дэвид вытатуировал число "99" на мизинце, чтобы отметить год, когда он женился на Виктории и родился его старший сын Бруклин.

Говорят, большая роза и слова "I Love you" на его шее также, по слухам, в честь его второй половинки.

 

Футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

У него также есть латинские фразы "Ut Amem Et Foveam" (То, что я люблю и чем дорожу), написанные под именем Виктории на левой руке и "Perfectio in Spiritu" (Духовное совершенство) на правой.

Также у Дэвида есть имя своей дочери Харпер, написанное на его шее, а также рисунок в честь ее четвертого дня рождения.

В 2017 году Дэвид также впервые написал на своем пальце слово "Дада" и второе имя Харпер Севен.

После рождения их второго сына Ромео в 2002 году Дэвид добавил его имя над своей татуировкой ангела-хранителя, которая была исправлена.

У него также есть буквы DVBRCH, которые являются инициалами его семьи — Дэвид, Виктория, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.

Его сыновья пошли по его стопам, у Бруклина также есть большая собственная коллекция.

Так же, как и его отца, у Бруклина много надписей в честь своей жены Николая Пельц, на которой он женился в апреле прошлого года.

Напомним, Бекхэм поздравил сына-футболиста с днем рождения.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.

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