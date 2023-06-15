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Девід Бекхем у рожевому боа разом з донькою повеселився на концерті Гаррі Стайса

15 червня 2023 10:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Девід Бекхем у рожевому боа разом з донькою повеселився на концерті Гаррі Стайса
Девід Бекхем з донькою Гарпер Севен. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишній учасник популярного гурту One Direction, співак Гаррі Стайлс, відіграв один з концертів в рамках свого міжнародного туру в Лондоні. Виступ на переповненому стадіоні "Вемблі" відвідав і колишній футболіст Девід Бекхем. Компанію йому склала 11-річна Гарпер Севен. 

Відповідні фото та відео з’явилися в Instagram Девіда Бекхема.

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Подробиці 

Колишній капітан збірної Англії з футболу обрав місця на стадіоні подалі від сцени. Втім 48-річному Девіду та його донці це не завадило відірватися під хіти відомого виконавця. На концерт Гарпер прийшла в рожевих ковбойському капелюсі та боа.

За традицією Девід поцілував свою доньку. За це його часто критикували в соцмережах.

Девід та Гарпер знімали селфі, відео та залюбки позували на камеру з усмішками на обличчі. Вочевидь, єдина донька Вікторії та Девіда Бекхем — палка прихильниця Гаррі Стайлса, бо підспівувала всім пісням відомого артиста.

Скриншот: Instagram/davidbeckham
Скриншот: Instagram/davidbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь із взуття. Також ми розповідали, що американська виконавиця Пінк заспівала на сцені зі своєю 12-річною донькою, яка отримала за це гроші.

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