Пінк заспівала на сцені зі своєю 12-річною донькою, яка отримала за це гроші

Співачка Пінк з донькою. Фото: Google

Американська співачка Пінк розпочала своє світове турне Pink Summer Carnival. Перші концерти відбуваються у Великій Британії. Під час прем’єри шоу на сцену до суперзірки доєдналась її 12-річна донька Віллоу Сейдж Гарт.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Дівчинка виконала з зірковою матір'ю пісню Cover Me in Sunshine перед тисячами шанувальників. За шоу також спостерігали чоловік Пінк (та батько Віллоу) мотогонщик Кері Гарт та шестирічний син пари, Джеймсон.

Поява Віллоу на сцені — не одноразова ініціатива Пінк. Напередодні туру артистка заявила, що вона найняла доньку на роботу. За один концерт Пінк пропонувала Віллоу 22,5 долари. Дівчинка заявила, що згодна на 20, аби було зручніше рахувати.

"Я відповіла: "Ні, краще ти візьмеш 25. Це важливий урок для майбутнього артиста", — зазначила співачка.

Пінк долучила доньку до туру, аби та змогла побачити на власні очі, як працює її величезна команда. Артистка впевнена, що для Віллоу це буде колосальним досвідом, який вона зможе використати у майбутній кар’єрі, яку б сферу діяльності не обрала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе станцювала зі своєю дочкою на одній сцені під час світового туру. Також ми розповідали, що U2, Пінк, Адель та інші зірки планують виступити у Лондоні на підтримку України.