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Дэвид Бекхэм в розовом боа вместе с дочерью повеселился на концерте Гарри Стайса

15 июня 2023 10:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дэвид Бекхэм в розовом боа вместе с дочерью повеселился на концерте Гарри Стайса
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Севен. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывший участник популярной группы One Direction, певец Гарри Стайлс, отыграл один из концертов в рамках своего международного тура в Лондоне. Выступление на переполненном стадионе "Уэмбли" посетил и бывший футболист Дэвид Бекхэм. Компанию ему составила 11-летняя Харпер Севен.

Соответствующие фото и видео появились в Instagram Дэвида Бекхэма.

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Подробности

Бывший капитан сборной Англии по футболу выбрал места на стадионе вдали от сцены. Впрочем, 48-летнему Дэвиду и его дочери это не помешало оторваться под хиты известного исполнителя. На концерт Харпер пришла в розовой ковбойской шляпе и боа.

По традиции Дэвид поцеловал свою дочь. За это его часто критиковали в соцсетях.

Дэвид и Харпер снимали селфи, видео и охотно позировали на камеру с улыбками на лице. Очевидно, единственная дочь Виктории и Дэвида Бекхэм страстная поклонница Гарри Стайлса, потому что подпевала все песни известного артиста.

Скриншот: Instagram/davidbeckham
Скриншот: Instagram/davidbeckham

Напомним, ранее мы писали, что Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви. Также мы рассказывали, что американская исполнительница Пинк спела на сцене со своей 12-летней дочерью, которая получила за это деньги.

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