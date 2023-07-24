Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем пригадала свої часи у Spice Girls. Зірка заспівала у караоке в Маямі.

Відео Вікторія запостила у своєму TikTok.

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Вікторія заспівала слова хіта Spice Girls "Say You’ll Be There", а її чоловік, Девід Бекхем, танцював поруч з нею.

"Розігрів вокалу в Маямі! Буде більше", – підписала модельєр відео, опубліковане в TikTok.

Загадковий підпис Вікторії інтригував, що мати чотирьох дітей може возз’єднатися зі Spice Girls під час туру.

Раніше Мел Бі припустила, що всі учасниці заспіавють вперше за 11 років.

"Моя теорія полягає в тому, що якщо я скажу, це станеться. Але насправді ми плануємо оприлюднити заяву. Це дійсно сподобається фанатам", — сказала вона тоді Sun.

49-річна Вікторія неодноразово заперечувала цю ідею протягом багатьох років.

У 2018 році вона спростувала чутки, посилаючись на свою роботу зі своїми брендами моди та краси.

"Вона була дуже зайнята створенням своєї модної лінії та підтримкою Девіда і його кар’єрі, і, авжеж, у неї купа дітей, тому потрібно лише знайти правильний час. І нам вдалося це зробити, тому оголошення має бути незабаром", — сказала Мел Бі.

Раніше донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, відсвяткувала свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинку.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стриматися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.