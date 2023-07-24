Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке
Дизайнерка Вікторія Бекхем пригадала свої часи у Spice Girls. Зірка заспівала у караоке в Маямі.
Відео Вікторія запостила у своєму TikTok.
Як у старі часи
Вікторія заспівала слова хіта Spice Girls "Say You’ll Be There", а її чоловік, Девід Бекхем, танцював поруч з нею.
"Розігрів вокалу в Маямі! Буде більше", – підписала модельєр відео, опубліковане в TikTok.
Загадковий підпис Вікторії інтригував, що мати чотирьох дітей може возз’єднатися зі Spice Girls під час туру.
@victoriabeckham
Warming up the vocals in Miami! More to come 🤫!! 🎶🎤♬ original sound - Victoria Beckham
Раніше Мел Бі припустила, що всі учасниці заспіавють вперше за 11 років.
"Моя теорія полягає в тому, що якщо я скажу, це станеться. Але насправді ми плануємо оприлюднити заяву. Це дійсно сподобається фанатам", — сказала вона тоді Sun.
49-річна Вікторія неодноразово заперечувала цю ідею протягом багатьох років.
У 2018 році вона спростувала чутки, посилаючись на свою роботу зі своїми брендами моди та краси.
"Вона була дуже зайнята створенням своєї модної лінії та підтримкою Девіда і його кар’єрі, і, авжеж, у неї купа дітей, тому потрібно лише знайти правильний час. І нам вдалося це зробити, тому оголошення має бути незабаром", — сказала Мел Бі.
Раніше донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, відсвяткувала свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинку.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стриматися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.