"І де тепер заможні друзі?": американська телезірка розкритикувала Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Зірка шоу "Справжні домогосподарки", бізнесвуман та шеф-кухар Бетані Фракель розкритикувала Меган Маркл та принца Гаррі. Зірка просить їх "піти надовго…і закрити рот".

З таким проханням вона звернулася до герцогів Сассекських у TikTok.

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Йдіть геть надовго

Бетані говорить, що не розуміє, як, маючи стільки чудових можливостей, пара постійно приймає погані рішення. Також вона співчуває їм, якщо одного дня вони розлучаться і залишаться самотніми.

"Як можна думати, що все що ви говорите, робите настільки прекрасне, що заслуговуєте на нагороди по всьому світу? Як можна робити кожну річ, за яку беретеся — погано? Ви люди без країни. Не дай Боже розлучитеся, ви все що у вас є. А бідні діти? Що чекає на них? Ви відрвані від своїх родин, обидва — я ніколи не бачила такої невмілої роботи у своєму житті. Не можу уявити такого падіння, коли маєш стільки грошей та можливостей. Де Джордж і Амаль Клуні? Де Девід Бекхем і Вікторія Бекхем? Де Пріянка Чопра-Джонас і Нік Джонас? Де зараз усі ці люди? Ви два шахраї, як ви так помилилися? Йдіть геть надовго", — говорить Франкель.

У мережі з'явилась інформація, що герцог і герцогиня Сассекські роз'їдуться на деякий час, щоб розібратися у своїх відносинах. Про проблеми між Меган та її чоловіком говорили вже давно.

Невідомо, чи хтось із членів королівської сім’ї ще бачив "Барбі", касовий фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Але ЗМІ не втрималися, щоб не показати Кейт Міддлтон, принца Вільяма та інших їхніх відомих родичів у стилі барбікор.

Раніше Меган Маркл розвеселила "кислим" подарунком дружину Байдена.