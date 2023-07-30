Дэвид и Виктория Бекхэмы больше не дружат с принцем Гарри и Меган Маркл: причина

Дэвид и Виктория Бекхэма. Фото: Google

Уже долгое время принц Гарри судится с британскими таблоидами, которые прослушивали его телефонные разговоры. Также The Daily Mail и компании Associated Newspapers собирали информацию от окружения герцога и герцогини Сассекских. Именно поэтому и испортились дружеские отношения между бывшими членами королевской семьи и звездными супругами Бекхэмов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Супругов Бекхэмов возмутили тот факт, что Меган и Гарри обвинили пару в сливе информации о них в СМИ. По словам инсайдера издания, Дэвид был очень взбешен после недавнего телефонного разговора с принцем Гарри. Младший сын короля Чарльза III обвинил экс-футболиста и бывшую участницу группы Spice Girls, а ныне модельера Викторию Бекхэм в раскрытии некоторых тайн.

Собеседник издания сомневается, что звездные пары найдут понимание и помирятся. Герцог и герцогиня Сассекские разрывают связи с британскими друзьями и заводят новых в США, куда переехали в начале 2020 года.

Отметим, что по приезду Меган Маркл в Великобританию именно Виктория и Дэвид Бекхэмы помогали ей достойно войти в местную элиту. И, как результат, они стали друзьями. Меган и Гарри пригласили известную парочку на свою свадьбу в мае 2018 года.

Дэвид и Виктория Бекхэмы на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, 2018 год. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что американская телезвезда подвергла критике Меган Маркл и принца Гарри. Также мы рассказывали, что Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке.