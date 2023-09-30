Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок в губи з 12-річною донькою
Британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема не раз критикували в соцмережах за його поцілунки в губи з єдиною донькою Гарпер. Зараз дівчинці 12 років, але своїм традиціям зірка не зраджує.
У новому відео, яке Девід опублікував у своєму Instagram, він знову наразив себе на хейт через поцілунок.
Девід Бекхем цілує доньку
Гарпер — молодша дитина зіркової пари Девіда та Вікторії Бекхем. Також у подружжя є троє синів. 12-річна красуня зростає на очах суспільства, тому до відвертого прояву батьківської любові до Гарпер з боку Девіда прикута особлива увага.
Футболіст багато часу проводить з донькою. Вони часто відвідують концерти та знімають відео. На останньому Гарпер робить мейкап зірковому батьку. На фоні грає одна з пісень американської співачки Тейлор Свіфт.
Втім увагу користувачів соцмереж привернув фінал відео. На ньому 48-річний футболіст швиденько цілує Гарпер в губи. Серед українських знаменитостей лайк під публікацією Бекхема поставили телеведучий Григорій Решетнік та актор Тарас Цимбалюк. Вони, на відміну від деяких користувачів соцмереж, не стали критикувати Девіда.
- Красива татова донька, але поцілунок у губи виглядає не так. Тепер вона молода леді, а не дитина
- Дорогий мій, що хочеш, але цілуватися в рота з дітьми не можна. Це моя думка
- Це вже занадто.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присвятив чергове татуювання дружині.