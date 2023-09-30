Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок в губи з 12-річною донькою

Футболіст Девід Бекхем з донькою Гарпер. Фото: Google

Британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема не раз критикували в соцмережах за його поцілунки в губи з єдиною донькою Гарпер. Зараз дівчинці 12 років, але своїм традиціям зірка не зраджує.

У новому відео, яке Девід опублікував у своєму Instagram, він знову наразив себе на хейт через поцілунок.

Читайте також:

Девід Бекхем цілує доньку

Гарпер — молодша дитина зіркової пари Девіда та Вікторії Бекхем. Також у подружжя є троє синів. 12-річна красуня зростає на очах суспільства, тому до відвертого прояву батьківської любові до Гарпер з боку Девіда прикута особлива увага.

Футболіст багато часу проводить з донькою. Вони часто відвідують концерти та знімають відео. На останньому Гарпер робить мейкап зірковому батьку. На фоні грає одна з пісень американської співачки Тейлор Свіфт.

Втім увагу користувачів соцмереж привернув фінал відео. На ньому 48-річний футболіст швиденько цілує Гарпер в губи. Серед українських знаменитостей лайк під публікацією Бекхема поставили телеведучий Григорій Решетнік та актор Тарас Цимбалюк. Вони, на відміну від деяких користувачів соцмереж, не стали критикувати Девіда.

Красива татова донька, але поцілунок у губи виглядає не так. Тепер вона молода леді, а не дитина

Дорогий мій, що хочеш, але цілуватися в рота з дітьми не можна. Це моя думка

Це вже занадто.

Поцілунок Девіда Бекхема та його доньки Гарпер. Скриншот: Instagram/davidbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присвятив чергове татуювання дружині.