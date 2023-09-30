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Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок в губи з 12-річною донькою

30 вересня 2023 09:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок в губи з 12-річною донькою
Футболіст Девід Бекхем з донькою Гарпер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема не раз критикували в соцмережах за його поцілунки в губи з єдиною донькою Гарпер. Зараз дівчинці 12 років, але своїм традиціям зірка не зраджує. 

У новому відео, яке Девід опублікував у своєму Instagram, він знову наразив себе на хейт через поцілунок.

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Гарпер — молодша дитина зіркової пари Девіда та Вікторії Бекхем. Також у подружжя є троє синів. 12-річна красуня зростає на очах суспільства, тому до відвертого прояву батьківської любові до Гарпер з боку Девіда прикута особлива увага. 

Футболіст багато часу проводить з донькою. Вони часто відвідують концерти та знімають відео. На останньому Гарпер робить мейкап зірковому батьку. На фоні грає одна з пісень американської співачки Тейлор Свіфт. 

Втім увагу користувачів соцмереж привернув фінал відео. На ньому 48-річний футболіст швиденько цілує Гарпер в губи. Серед українських знаменитостей лайк під публікацією Бекхема поставили телеведучий Григорій Решетнік та актор Тарас Цимбалюк. Вони, на відміну від деяких користувачів соцмереж, не стали критикувати Девіда. 

  • Красива татова донька, але поцілунок у губи виглядає не так. Тепер вона молода леді, а не дитина
  • Дорогий мій, що хочеш, але цілуватися в рота з дітьми не можна. Це моя думка
  • Це вже занадто.
Поцілунок Девіда Бекхема та його доньки Гарпер. Скриншот: Instagram/davidbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присвятив чергове татуювання дружині.

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