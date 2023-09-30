Дэвида Бекхэма снова раскритиковали за поцелуй в губы с 12-летней дочерью

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: Google

Британского футболиста, бизнесмена Дэвида Бекхэма не раз критиковали в соцсетях за его поцелуи в губы с единственной дочерью Харпер. Сейчас девочке 12 лет, но своим традициям звезда не изменяет.

В новом видео, которое Дэвид опубликовал в своем Instagram, он снова подверг себя хейту из-за поцелуя.

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Харпер — младший ребенок звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм. Также у супругов есть трое сыновей. 12-летняя красавица растет на глазах общества, поэтому к откровенному проявлению родительской любви к Харпер со стороны Дэвида приковано особое внимание.

Футболист много времени проводит с дочерью. Они часто посещают концерты и снимают видео. На последнем Харпер делает макияж звездному отцу. На фоне играет одна из песен американской певицы Тейлор Свифт.

Впрочем, внимание пользователей соцсетей привлек финал видео. На нем 48-летний футболист быстро целует Харпер в губы. Среди украинских знаменитостей лайки под публикацией Бекхэма поставили телеведущий Григорий Решетник и актер Тарас Цымбалюк. Они, в отличие от некоторых пользователей соцсетей, не стали критиковать Дэвида.

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Это уже слишком.

Поцелуй Дэвида Бекхэма и его дочери Харпер. Скриншот: Instagram/davidbeckham

Напомним, ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэмы больше не дружат с принцем Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что Дэвид Бекхэм посвятил очередную татуировку жене.