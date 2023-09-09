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Ді Капріо розкритикували за любов до значно молодших за нього дівчат

9 вересня 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ді Капріо розкритикували за любов до значно молодших за нього дівчат
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Леонардо Ді Капріо розкритикували в Твіттері за те, що він зустрічається з ще однією молодшою за себе моделлю. 48-річний актор помічений у зі своєю новою коханою Вітторією Черетт у нічному клубі Hi Ibiza.

Про це пише Daily Mail.

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Актор має репутацію людини, яка зустрічається лише з жінками віком до 25 років, і має тенденцію рвати з ними відносини після того, як вони долають цей віковіий рубіж, як він робив зі своєю останньою дівчиною, акторкою Камілою Морроне, якій зараз 26 років.

Після того, як з’явилися фотографії з Вітторією, багато хто поспішив висміяти зірку за те, що це не будуть довгі стосунки, оскільки наступного червня дівчині виповниться 26 років.

 

Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk
Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk
Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk
Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk
Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk
Фанати розкритикували Леонардо Ді Капріо за вибір подруг. Фото: dailymail.co.uk

"Вона піде раніше, ніж цей твіт буде зроблено".

"У неї залишилося дев'ять місяців!"

"Ще рік, і він більше на неї не подивиться!"

"Це, мабуть, перший і останній раз, коли вони цілувалися"

"Стосунки триватимуть недовго, тому що їй вже 25"

"25-річні жінки, ми повинні бойкотувати Леонардо Ді Капріо!!!", — глазують з актора фанати. 

Вітторія на 23 роки молодша за Леонардо. Красуня працювала моделлю таких брендів, як Alexander McQueen і Versace. Невідомо, коли саме Леонардо познайомився з Вітторією, але їх бачили разом у Франції наприкінці травня, коли на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра його фільму "Вбивці квіткового місяця". Наприкінці серпня їх також помітили, як вони йшли на побачення з морозивом у Санта-Барбарі.

 

Нова подруга Ді Капріо Вітторія. Фото: Instagram/Vittoria Ceretti

Раніше Вітторія розлучилася зі своїм чоловіком Маттео Міллері. Брюнетка його раніше називала "коханням всього свого життя".

Тим часом Леонардо раніше кохав і залишав таких дівчат, як Каміла Морроне, Ніна Агдал, Келлі Рорбах, Блейк Лайвлі, Ріанна, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі, яким було 25 або менше, коли вони зустрічалися.

Зовсім нещодавно ходили чутки, що Леонардо закоханий у 28-річну модель Джіджі Хадід. Вона перша людина, з якою він коли-небудь публічно зустрічався, яка була старше 25 років.

Ді Капріо та Морроне розійшлися в серпні 2022 року після чотирьох років стосунків. Вони познайомилися в травні 2017 року в Каннах, коли їй було всього 19 років.

Нагадаємо, екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.

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