Ді Капріо розкритикували за любов до значно молодших за нього дівчат
Леонардо Ді Капріо розкритикували в Твіттері за те, що він зустрічається з ще однією молодшою за себе моделлю. 48-річний актор помічений у зі своєю новою коханою Вітторією Черетт у нічному клубі Hi Ibiza.
Про це пише Daily Mail.
Ще одна модель
Актор має репутацію людини, яка зустрічається лише з жінками віком до 25 років, і має тенденцію рвати з ними відносини після того, як вони долають цей віковіий рубіж, як він робив зі своєю останньою дівчиною, акторкою Камілою Морроне, якій зараз 26 років.
Після того, як з’явилися фотографії з Вітторією, багато хто поспішив висміяти зірку за те, що це не будуть довгі стосунки, оскільки наступного червня дівчині виповниться 26 років.
"Вона піде раніше, ніж цей твіт буде зроблено".
"У неї залишилося дев'ять місяців!"
"Ще рік, і він більше на неї не подивиться!"
"Це, мабуть, перший і останній раз, коли вони цілувалися"
"Стосунки триватимуть недовго, тому що їй вже 25"
"25-річні жінки, ми повинні бойкотувати Леонардо Ді Капріо!!!", — глазують з актора фанати.
Вітторія на 23 роки молодша за Леонардо. Красуня працювала моделлю таких брендів, як Alexander McQueen і Versace. Невідомо, коли саме Леонардо познайомився з Вітторією, але їх бачили разом у Франції наприкінці травня, коли на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра його фільму "Вбивці квіткового місяця". Наприкінці серпня їх також помітили, як вони йшли на побачення з морозивом у Санта-Барбарі.
Раніше Вітторія розлучилася зі своїм чоловіком Маттео Міллері. Брюнетка його раніше називала "коханням всього свого життя".
Тим часом Леонардо раніше кохав і залишав таких дівчат, як Каміла Морроне, Ніна Агдал, Келлі Рорбах, Блейк Лайвлі, Ріанна, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі, яким було 25 або менше, коли вони зустрічалися.
Зовсім нещодавно ходили чутки, що Леонардо закоханий у 28-річну модель Джіджі Хадід. Вона перша людина, з якою він коли-небудь публічно зустрічався, яка була старше 25 років.
Ді Капріо та Морроне розійшлися в серпні 2022 року після чотирьох років стосунків. Вони познайомилися в травні 2017 року в Каннах, коли їй було всього 19 років.
Нагадаємо, екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.