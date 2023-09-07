В мережу "злили" відео поцілунків Леонардо Ді Капріо з новою пасією

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Google

Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо та італійську модель Вітторію Черетті "застукали" за обіймами та поцілунками під час вечірки у нічному клубі на Ібіці (Іспанія). Відео зняли майже місяць тому, але оприлюднили його тільки зараз.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці

25-річну Вітторію на відео знято в золотому топі, а оскароносний актор вибрав непримітну темну футболку. Лише за кілька годин до цього 48-річний Ді Капріо провів день на яхті у компанії двох інших моделей. На борту також були його давній друг Тобі Магвайр і редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

Наприкінці серпня Леонардо ДіКапріо та Вітторія Черетті також потрапили до об'єктивів папараці на прогулянці в Санта-Барбарі (США). Вперше їх помітили разом на прогулянці у Каннах (Франція) у травні цього року. А у серпні вони були разом на зірковій вечірці з нагоди дня народження італійського модельєра Рікардо Тиші.

Черетті з 2020 року вона була одружена з діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. В червні цього року розповіла про розлучення

Щодо голлівудської зірки, то минулого року він розійшовся з моделлю Камілою Морроне. Ді Капріо також приписували роман з моделлю Джіджі Хадід.

Модель Вітторія Черетті. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо звинуватили в лицемірстві. Також ми розповідали, що екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.